Après deux journées intenses, la CAN 2025 commence à trier. Des favoris valident leur billet. Des outsiders tombent. Et plusieurs sélections jouent désormais leur survie lors d’un troisième match sous haute tension. La deuxième levée de cette phase de groupes s’est refermée dimanche soir par un nul accroché entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun (1-1). Un score sans vainqueur, mais riche en enseignements. À ce stade du tournoi, trois équipes peuvent déjà préparer les huitièmes de finale, tandis que trois autres n’ont plus aucun espoir.
CAN 2025 : Algérie, Maroc, Gabon, Bénin…le point des qualifiés et éliminés avant la 3e journée
- AFP
Déjà qualifiés : des cadors au rendez-vous
Certains n’ont pas attendu la dernière ligne droite pour assurer. Solides, efficaces, parfois sans briller, ils ont fait le travail dès leurs deux premières sorties.
L’Égypte a ouvert la voie. Les Pharaons ont validé leur qualification vendredi grâce à un succès étriqué face à l’Afrique du Sud (1-0). Deux matchs, deux victoires. Après le Zimbabwe (2-1), Mohamed Salah et ses partenaires ont plié l’affaire. Avec six points, l’Égypte sait déjà qu’elle terminera en tête du groupe B. Une place confortable, synonyme d’un huitième face à l’un des meilleurs troisièmes.
Le Nigeria a suivi le même chemin. Opposés à une Tunisie accrocheuse samedi, les Super Eagles ont su faire la différence (3-2). Là aussi, deux succès en deux rencontres. Le groupe C appartient déjà aux Nigérians, assurés de finir premiers. Leur parcours se poursuivra contre un troisième de groupe.
L’Algérie complète ce trio de qualifiés précoces. Les Fennecs ont frappé fort d’entrée contre le Soudan (3-0), avant de gérer face au Burkina Faso dimanche (1-0). Six points également, et une qualification actée. Leur adversaire en huitièmes sera le deuxième du groupe D, encore indécis entre le Sénégal, la RD Congo et le Bénin.
- AFP
Le Gabon et deux sélections quittent déjà la CAN
À l’opposé, la sentence est tombée sans appel pour trois sélections. Deux défaites. Zéro filet de sécurité. Rideau.
Le Botswana n’ira pas plus loin. Battus par le Sénégal (3-0) puis par le Bénin samedi (1-0), les Zèbres ferment la marche du groupe D sans le moindre point au compteur. Même un scénario favorable lors de la dernière journée ne suffirait pas à inverser la tendance.
La Guinée équatoriale vit une désillusion similaire. Défaite face au Burkina Faso (1-2), puis contre le Soudan (0-1), elle ne peut plus espérer accrocher les huitièmes, même via la porte des meilleurs troisièmes. Les confrontations directes lui sont défavorables. Le verdict ne souffre d’aucune ambiguïté.
Le Gabon, enfin, a vu ses espoirs s’éteindre dès la deuxième journée. Battues par le Cameroun (1-0), puis par le Mozambique dimanche (2-3), les Panthères sont déjà éliminées avant même d’affronter la Côte d’Ivoire mercredi soir. Le nul entre Ivoiriens et Camerounais a définitivement scellé leur sort. Aubameyang devra rejoindre l’OM après le troisième match de poule face à la Côte d’Ivoire.
- AFP
Bien placés, mais encore sous pression
Derrière les qualifiés officiels, un large peloton avance avec prudence. Plusieurs favoris comptent quatre points et ont une main sur la qualification, sans toutefois bénéficier d’une sécurité totale.
Le Maroc, solide dans le groupe A, garde le contrôle. Le Sénégal et la RD Congo occupent une position favorable dans le groupe D. Même constat pour la Côte d’Ivoire et le Cameroun dans le groupe F. Avec quatre points chacun, ils n’ont besoin que d’un pas supplémentaire.
D’autres restent bien lancés avec trois unités. L’Afrique du Sud, deuxième du groupe B, se trouve dans une situation confortable. La Tunisie, malgré sa défaite face au Nigeria, conserve aussi ses chances dans le groupe C.
- AFP
La bataille des meilleurs troisièmes
La configuration actuelle promet une dernière journée sous tension. Quatre meilleurs troisièmes de groupe décrocheront leur billet pour les huitièmes.
À l’issue de la deuxième journée, trois sélections classées troisièmes affichent déjà trois points : le Bénin (groupe D), le Soudan (groupe E) et le Mozambique (groupe F). La Zambie, troisième du groupe A avec deux points, complète pour l’instant ce quatuor virtuel, à égalité avec le Mali, deuxième.
Rien n’est figé. Tout peut basculer. L’ultime journée de la phase de poule s’annonce décisive pour les équipes encore indécises.