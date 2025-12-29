CAN 2025 : Algérie, Maroc, Gabon, Bénin…le point des qualifiés et éliminés avant la 3e journée

Certains n’ont pas attendu la dernière ligne droite pour assurer. Solides, efficaces, parfois sans briller, ils ont fait le travail dès leurs deux premières sorties.

L’Égypte a ouvert la voie. Les Pharaons ont validé leur qualification vendredi grâce à un succès étriqué face à l’Afrique du Sud (1-0). Deux matchs, deux victoires. Après le Zimbabwe (2-1), Mohamed Salah et ses partenaires ont plié l’affaire. Avec six points, l’Égypte sait déjà qu’elle terminera en tête du groupe B. Une place confortable, synonyme d’un huitième face à l’un des meilleurs troisièmes.

Le Nigeria a suivi le même chemin. Opposés à une Tunisie accrocheuse samedi, les Super Eagles ont su faire la différence (3-2). Là aussi, deux succès en deux rencontres. Le groupe C appartient déjà aux Nigérians, assurés de finir premiers. Leur parcours se poursuivra contre un troisième de groupe.

L’Algérie complète ce trio de qualifiés précoces. Les Fennecs ont frappé fort d’entrée contre le Soudan (3-0), avant de gérer face au Burkina Faso dimanche (1-0). Six points également, et une qualification actée. Leur adversaire en huitièmes sera le deuxième du groupe D, encore indécis entre le Sénégal, la RD Congo et le Bénin.