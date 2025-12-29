Pronostic Angola vs Égypte 29/12/2025 : Un coup d’arrêt pour les Pharaons ?

Notre expert en paris sportifs mise sur un turnover côté égyptien, ce qui pourrait permettre à une équipe d’Angola accrocheuse d'arracher le point du nul.

Pronostic Angola vs Égypte : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angola vs Égypte

Les deux équipes marquent (BTTS) : cote de 1,98 sur Winamax

Résultat (1N2) – Match nul : cote de 3,00 sur Winamax

Buteur à tout moment – Mostafa Mohamed : cote de 4,40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angola 1-1 Égypte

Pronostic des buteurs : Angola - Gelson Dala ; Égypte : Mostafa Mohamed

L'Angola est dos au mur avant d'aborder son dernier match de groupe de cette CAN 2025. Après un revers initial face à l'Afrique du Sud et un nul frustrant contre le Zimbabwe, les Palancas Negras n'ont plus le choix : la victoire est impérative pour espérer une qualification.

Mathématiquement, les Angolais ont besoin des trois points pour figurer parmi les meilleurs troisièmes. Avant cette journée, le Zimbabwe occupe la troisième place, mais avec un seul petit point au compteur en bas de tableau.

Les hommes de Patrice Beaumelle devront signer l'un des plus grands exploits de l'histoire du football angolais, tout en croisant les doigts pour que les autres résultats leur soient favorables. Si, dans les faits, l'aventure semble toucher à sa fin, ils auront à cœur de sortir par la grande porte.

De son côté, l'Égypte espère un scénario moins stressant. Forts de deux victoires en deux matchs, les Pharaons ont déjà leur billet pour les huitièmes de finale en poche. L'enjeu reste toutefois la première place, que l'Afrique du Sud pourrait encore leur contester.

Terminer en tête permettrait d'hériter d'un troisième de groupe au tour suivant, un avantage non négligeable pour Hossam Hassan. Un simple match nul suffirait à la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN pour sécuriser son trône.

Les effectifs probables pour Angola vs Égypte

Composition attendue d’Angola : Marques, Mata, Buatu, Carmo, Carneiro, Mukendi, Show, Benson, Fredy, Dala, Nzola.

Composition attendue d’Égypte : El-Shenawy, Hamdi, Rabia, Fathy, Ibrahim, Ashour, Trezeguet, Attia, Zizo, Saber, Mohamed.

Le turnover égyptien : une aubaine pour l'Angola ?

L'Angola s'est montré plutôt efficace devant le but récemment. Les Palancas Negras ont trouvé la faille lors de leurs deux matchs de poule, portant leur série à quatre rencontres consécutives avec au moins un but marqué.

Historiquement, l'Angola parvient souvent à bousculer l'Égypte : les deux équipes ont marqué lors de 80 % de leurs cinq dernières confrontations. Un argument de poids pour les troupes de Beaumelle, obligées de se ruer à l'attaque. L'Égypte devra d'ailleurs composer sans Mohamed Hany, exclu lors du dernier match face aux Bafana Bafana.

Le sélectionneur Hossam Hassan devrait logiquement faire tourner son effectif pour faire souffler les cadres. Ce manque de rythme en défense pourrait offrir des brèches aux Angolais. À noter : "Les deux équipes marquent" est un pari passé lors de six des huit derniers matchs de l'Angola.

Pronostic 1 Angola vs Égypte : Les deux équipes marquent à une cote de 1,98 sur Winamax

L'Angola peut tenir tête aux Pharaons

Malgré une possession de balle de 63 % et une ouverture du score rapide, l'Angola a déçu face au Zimbabwe en concédant l'égalisation avant la pause. Contre l'ogre égyptien, la rigueur défensive sera le maître-mot.

Si l'Égypte a fait le plein de points, elle n'a pas forcément survolé ses débats. Sa victoire contre l'Afrique du Sud a été laborieuse, acquise sur un penalty litigieux alors que les Sud-Africains, pourtant à dix, pressaient pour égaliser.

L'Égypte reste invaincue face à l'Angola en sept confrontations (4 victoires, 3 nuls). Cependant, deux de leurs quatre derniers duels se sont soldés par un score de parité (dont un 2-2 récent). Un nouveau partage des points semble être un scénario très crédible.

Pronostic 2 Angola vs Égypte: Match nul à une cote de 3,00 sur Winamax

Mostafa Mohamed pour rééditer ses exploits de 2023

Avec la rotation annoncée, l'attaque égyptienne pourrait changer de visage. Resté sur le banc lors du dernier match, le Nantais Mostafa Mohamed devrait cette fois être titularisé.

Passeur décisif lors de son entrée en jeu face au Zimbabwe, l'attaquant des Canaris est l'atout numéro un des Pharaons quand la pression baisse. Déjà buteur en amical face au Nigeria juste avant la compétition, il cherchera à retrouver son niveau de la CAN 2023, où il avait planté quatre buts en quatre matchs. Face à une défense angolaise qui devra prendre des risques, il aura des opportunités.

Pronostic 3 Angola vs Égypte: Buteur – Mostafa Mohamed à une cote de 4,40 sur Winamax

