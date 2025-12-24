CAN 2025 - L'Algérie atomise le Soudan et réussit en entrée en lice

L'équipe d'Algérie a parfaitement lancé sa campagne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en s'imposant largement face au Soudan. Sous pression après les victoires inaugurales des autres favoris, les hommes de l'équipe nationale n'ont montré aucun signe de nervosité, dominant le milieu de terrain grâce à la paire Boudaoui-Chaïbi, titularisée à la place du duo Zorgane-Maza. Avec 60 % de possession de balle, les Verts ont pris l'avantage après seulement 80 secondes de jeu, marquant le début d'une soirée mémorable au stade de Rabat.

Le réveil spectaculaire du capitaine Mahrez

Souvent critiqué ces derniers mois, Riyad Mahrez a répondu de la plus belle des manières sur le terrain. L'attaquant de 34 ans a inscrit un doublé décisif, portant son total à 35 buts en 107 sélections. Son premier but est survenu presque immédiatement après le coup d'envoi sur une remise astucieuse de la talonnade de Boudaoui. Le second a été conclu à l'heure de jeu suite à un centre précis d'Amoura. Grâce à cette performance, le joueur d'Al-Ahli égale le record de la légende Rabah Madjer en trouvant le chemin des filets lors de quatre éditions différentes de la CAN. Le capitaine a quitté la pelouse à la 78e minute sous une standing ovation méritée du public marocain.

Une jeunesse dorée et des débuts réussis

La rencontre a également permis de mettre en lumière la nouvelle génération et les nouveaux visages de l'effectif. Pour ses grands débuts dans la compétition phare du continent, le gardien Luca Zidane a rendu une copie parfaite avec un "clean sheet", s'illustrant notamment par un double arrêt réflexe crucial dès la 11e minute de jeu. En fin de match, le talentueux Ibrahim Maza a scellé le score à la 85e minute en inscrivant son premier but en sélection. Mohamed Amoura a été un poison constant pour la défense des "Crocodiles du Nil", trouvant même le poteau à la 72e minute, tandis que Baghdad Bounedjah, bien que mis en échec par le gardien adverse, a été impliqué dans la construction du premier et du troisième but.

La fin d'une malédiction de six ans

Cette victoire revêt une importance historique pour les Fennecs, car elle met fin à une série noire en phase finale de Coupe d'Afrique. Depuis leur sacre en juillet 2019, les Algériens n'avaient plus remporté le moindre match dans cette compétition.

Avec ce succès net et sans bavure, l'Algérie prend seule la tête de son groupe et envoie un message fort à la concurrence : les champions de 2019 sont bel et bien de retour au sommet de leur forme.