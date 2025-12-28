La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent (1-1)

La seconde période démarrait sous les mêmes auspices avec des offensives dangereuses des deux côtés. Daniel Namaso s’illustrait d’abord pour le Cameroun avec une frappe hors cadre (47e) avant de toucher la barre juste après (50e). Ces deux occasions étaient entrecoupées par un but refusé à Kessié et la Côte d’Ivoire pour hors-jeu (49e). Mais ce sont les Eléphants qui prenaient finalement les devants grâce à un bijou d’Amad Diallo qui envoyait le ballon dans la lucarne opposée d’Epassy après un bon service de Konan (1-0, 51e). Un avantage qui ne durait pas puisque Junior Tchamadeu profitait d’une nouvelle percée camerounaise pour lober Fofana et remettre les pendules à l’heure (1-1, 56e). Juste après, il fallait un David Epassy très vif pour repousser la tête à bout portant de Kessié (60e). Les champions d’Afrique en titre insistaient et multipliaient les attaques sur les buts camerounais.
Les Lions Indomptables avaient l’occasion de prendre l’avantage sur un coup franc bien place aux abords de la surface ivoirienne, mais Bryan Mbeumo ne trouvait pas le cadre sur sa tentative (79e). Ce choc entre les deux nations rivales n’aura finalement pas de vainqueur puisque le score en restait là jusqu’au coup de sifflet final. La Côte d’Ivoire et le Cameroun se partagent les deux premières places du groupe F avec le même nombre de points (4 pts) retardent leur qualification pour les 8es de finale. Ce match nul acte, par contre, l’élimination du Gabon (4, 0 pt) défait par le Mozambique (3e, 3 pts) plus tôt dans la journée (2-3).