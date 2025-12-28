FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-CMRAFP
Bour Han Amoussa

La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent (1-1)

La Côte d’Ivoire et le Cameroun étaient aux prises dimanche lors de la 2e journée de la CAN 2025. Score final, 1-1.

La Côte d’Ivoire affrontait le Cameroun, dimanche soir, à l’occasion de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce gros choc du groupe F n’aura tourné à l’avantage d’aucune des deux équipes qui ont préféré se partager les points. 

Pronostic pour le vainqueur de la CAN 2025 : une victoire assurée pour le Maroc ?

  • FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-CMRAFP

    Un premier acte bouillant entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun

    Ivoiriens, Camerounais…tous les suiveurs du football africain avaient coché la date du 28 décembre sur leur calendrier. A raison puisque le choc entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun a tenu toutes ses promesses au Stade de Marrakech, ce dimanche. A égalité de points avant le match, les deux équipes avaient pour ambition de valider une qualification et de prendre la première place du groupe F. Et de l’envie, il y avait sur la pelouse sous les yeux des stars mondiales comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni ou encore Jules Koundé. Juste après le coup d’envoi, les Ivoiriens faisaient passer une frayeur dans le camp camerounais avec un centre de Ghislain Kona qui heurtait la barre de David Epassy qui était sur la trajectoire pour capter la frappe de Franck Kessié ensuite (2e). 

    Les Eléphants mettaient les pieds sur le ballon et Amad Diallo prenait également sa chance, mais voyait sa frapper filer au-dessus des buts du gardien camerounais (7e). Bousculés, les Lions Indomptables sortaient de leur camp et répondaient aux Ivoiriens avec Darlin Yongwa qui reprenait de volée un ballon qui finissait dans le petit filet de Yahia Fofana (11e). Le match s’emballait ensuite et une contre-attaque du Cameroun aurait pu être fatale pour la Côte d’Ivoire si la frappe de Christian Kofané n’avait pas heurté la barre transversale (21e). Les occasions fusaient alors des deux côtés et beaucoup plus du côté ivoirien, mais le score n’évoluait pas jusqu’à la pause. 

    Meilleurs bonus paris sportifs : top 10 | Toutes les offres comparées en décembre 2025

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-CMRAFP

    Les Eléphants frappent, les Lions Indomptables rétorquent

    La seconde période démarrait sous les mêmes auspices avec des offensives dangereuses des deux côtés. Daniel Namaso s’illustrait d’abord pour le Cameroun avec une frappe hors cadre (47e) avant de toucher la barre juste après (50e). Ces deux occasions étaient entrecoupées par un but refusé à Kessié et la Côte d’Ivoire pour hors-jeu (49e). Mais ce sont les Eléphants qui prenaient finalement les devants grâce à un bijou d’Amad Diallo qui envoyait le ballon dans la lucarne opposée d’Epassy après un bon service de Konan (1-0, 51e). Un avantage qui ne durait pas puisque Junior Tchamadeu profitait d’une nouvelle percée camerounaise pour lober Fofana et remettre les pendules à l’heure (1-1, 56e).  Juste après, il fallait un David Epassy très vif pour repousser la tête à bout portant de Kessié (60e). Les champions d’Afrique en titre insistaient et multipliaient les attaques sur les buts camerounais. 

    Les Lions Indomptables avaient l’occasion de prendre l’avantage sur un coup franc bien place aux abords de la surface ivoirienne, mais Bryan Mbeumo ne trouvait pas le cadre sur sa tentative (79e). Ce choc entre les deux nations rivales n’aura finalement pas de vainqueur puisque le score en restait là jusqu’au coup de sifflet final. La Côte d’Ivoire et le Cameroun se partagent les deux premières places du groupe F avec le même nombre de points (4 pts) retardent leur qualification pour les 8es de finale. Ce match nul acte, par contre, l’élimination du Gabon (4, 0 pt) défait par le Mozambique (3e, 3 pts) plus tôt dans la journée (2-3). 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Africa Cup of Nations
Gabon crest
Gabon
GAB
Côte d'Ivoire crest
Côte d'Ivoire
CIV
Africa Cup of Nations
Mozambique crest
Mozambique
MOZ
Cameroun crest
Cameroun
CAM
0