La Côte d’Ivoire et le Cameroun se neutralisent (1-1)

Ivoiriens, Camerounais…tous les suiveurs du football africain avaient coché la date du 28 décembre sur leur calendrier. A raison puisque le choc entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun a tenu toutes ses promesses au Stade de Marrakech, ce dimanche. A égalité de points avant le match, les deux équipes avaient pour ambition de valider une qualification et de prendre la première place du groupe F. Et de l’envie, il y avait sur la pelouse sous les yeux des stars mondiales comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni ou encore Jules Koundé. Juste après le coup d’envoi, les Ivoiriens faisaient passer une frayeur dans le camp camerounais avec un centre de Ghislain Kona qui heurtait la barre de David Epassy qui était sur la trajectoire pour capter la frappe de Franck Kessié ensuite (2e).

Les Eléphants mettaient les pieds sur le ballon et Amad Diallo prenait également sa chance, mais voyait sa frapper filer au-dessus des buts du gardien camerounais (7e). Bousculés, les Lions Indomptables sortaient de leur camp et répondaient aux Ivoiriens avec Darlin Yongwa qui reprenait de volée un ballon qui finissait dans le petit filet de Yahia Fofana (11e). Le match s’emballait ensuite et une contre-attaque du Cameroun aurait pu être fatale pour la Côte d’Ivoire si la frappe de Christian Kofané n’avait pas heurté la barre transversale (21e). Les occasions fusaient alors des deux côtés et beaucoup plus du côté ivoirien, mais le score n’évoluait pas jusqu’à la pause.

