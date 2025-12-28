Mahrez décisif, défense solide : La recette gagnante de l'Algérie

Si l'Algérie a mené, elle a aussi joué avec le feu par manque de réalisme. Maza (15e, 67e, 68e) et Amoura (36e, 45e) ont multiplié les "vendanges", manquant plusieurs balles de break qui auraient pu tuer le suspense. En face, le Burkina Faso a eu le mérite d'y croire, profitant parfois de la fébrilité de Luca Zidane. Sous les yeux de son père Zinedine, le portier a raté une relance sans conséquence, mais a surtout vu une tête de Kaboré fracasser son poteau juste avant la pause (43e). Une frayeur qui rappelle que la solidité défensive tient parfois à quelques centimètres.