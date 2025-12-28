Dans la fournaise de Rabat, l'Algérie n'a pas cherché l'esthétisme, elle a privilégié l'efficacité. Au terme d'un duel âpre et rugueux, véritable combat de tranchées, les Fennecs ont assuré l'essentiel en domptant le Burkina Faso sur la plus petite des marges (1-0). Ce succès étriqué mais précieux permet aux hommes de Vladimir Petković de faire coup double : non seulement ils valident leur billet pour les huitièmes de finale, mais ils s'assurent également la première place du groupe. Avec six points sur six et une cage inviolée, l'Algérie avance masquée mais sereine, privilégiant la solidité au spectacle.
Mahrez décisif, défense solide : La recette gagnante de l'Algérie
Mahrez sanctionne, la tactique bouleversée
Pourtant, le plan initial de Petković a volé en éclats après seulement dix minutes. Le schéma audacieux en 3-5-2 n'a pas survécu à la blessure précoce de Jaouen Hadjam, contraignant le sélectionneur à revenir à un 4-3-3 plus classique avec l'entrée de Bounedjah. Dans ce contexte haché, c'est l'agressivité excessive des Étalons qui a causé leur perte. Dès la 23e minute, Riyad Mahrez, imperturbable, transformait un penalty logique pour inscrire son troisième but du tournoi. 1-0. Le capitaine a fait le job, permettant ensuite aux siens de reculer pour mieux piquer en contre.
Des occasions gâchées et des frayeurs
Si l'Algérie a mené, elle a aussi joué avec le feu par manque de réalisme. Maza (15e, 67e, 68e) et Amoura (36e, 45e) ont multiplié les "vendanges", manquant plusieurs balles de break qui auraient pu tuer le suspense. En face, le Burkina Faso a eu le mérite d'y croire, profitant parfois de la fébrilité de Luca Zidane. Sous les yeux de son père Zinedine, le portier a raté une relance sans conséquence, mais a surtout vu une tête de Kaboré fracasser son poteau juste avant la pause (43e). Une frayeur qui rappelle que la solidité défensive tient parfois à quelques centimètres.
Une hécatombe sur les flancs
La seconde période fut une leçon de gestion et de solidarité défensive, malgré une hécatombe physique inquiétante. Après Hadjam, c'est l'autre latéral, Chergui, qui a dû quitter ses partenaires sur blessure. Deux coups durs qui pourraient peser lourd pour la suite, même si l'arrière-garde a tenu bon jusqu'au bout, ne concédant qu'une tête trop axiale d'Irié dans les arrêts de jeu, captée sans souci par Zidane (92e).
L'histoire est en marche
L'Algérie a souffert, l'Algérie a cassé, mais l'Algérie est en huitièmes. Cette victoire pragmatique offre un luxe inestimable à Vladimir Petković : celui de pouvoir faire tourner son effectif lors du troisième match contre la Guinée équatoriale. L'histoire sourit aux audacieux : à chaque fois que les Verts ont remporté leurs deux premiers matchs de CAN, ils ont atteint le dernier carré. Les statistiques ne font pas les champions, mais elles dessinent parfois de belles promesses.