La CAN commence à livrer ses verdicts, parfois plus vite que prévu. Et dans ce jeu d’éliminations précoces, l’Olympique de Marseille pourrait bien tirer un bénéfice immédiat d’un scénario cruel pour le Gabon et Pierre-Emerick Aubameyang, même si ce dernier est au cœur d’un clash entre son club et sa sélection. Avant même la dernière journée de la phase de groupes, les Panthères se retrouvent dos au mur. Trop de retard. Trop peu de marge. Et une sortie déjà actée.
OM : Aubameyang de retour dans le Golfe, c’est fait !
- AFP
Le Gabon déjà hors course
Le verdict est tombé ce dimanche. Malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon s’est incliné face au Mozambique (2-3). Un revers de trop. Déjà battue lors de son entrée en lice par le Cameroun (0-1), la sélection gabonaise enchaîne une deuxième défaite consécutive.
Avec zéro point au compteur, les Panthères n’ont plus leur destin en main. Avant même d’affronter la Côte d’Ivoire mercredi soir (20 h), l’élimination est quasiment certaine. Il faudrait un concours de circonstances improbable pour accrocher une place en huitièmes de finale. La CAN 2025 s’arrête donc très tôt pour le Gabon.
- AFP
Aubameyang bientôt de retour à Marseille
Cette sortie prématurée ne passe pas inaperçue du côté de la Commanderie. Bien au contraire. L’OM voit désormais se dessiner un retour rapide de son attaquant vedette.
Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter la sélection gabonaise dès la fin du dernier match de poule. Un timing qui coïncide parfaitement avec les échéances marseillaises. L’ancien joueur d’Arsenal pourrait ainsi figurer dans le groupe de Roberto De Zerbi pour le Trophée des champions face au PSG, programmé le 8 janvier prochain au Koweït.
Un symbole aussi. Ancien joueur d’Al Qadsiah, en Arabie saoudite, Aubameyang s’apprête à retrouver le Golfe pour une affiche de prestige.
- AFP
Un renfort majeur avant le choc face au PSG
Pour l’OM, la perspective est précieuse. Retrouver son buteur avant un rendez-vous face au PSG change la donne. D’autant plus que le club parisien devra composer sans Achraf Hakimi, toujours engagé avec le Maroc, bien parti pour rallier les huitièmes de finale de la CAN.
Autre possible bonne nouvelle côté marseillais : le retour attendu d’Amine Gouiri. L’attaquant, éloigné des terrains depuis plusieurs mois à cause d’une blessure à l’épaule, se rapproche d’un retour à la compétition. Cela devrait également être le cas pour Hamed Junior Traoré, qui est très proche de retrouver les pelouses.
Trois renforts offensifs potentiels. Et une équation qui commence à sourire à l’OM.