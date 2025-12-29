OM : Aubameyang de retour dans le Golfe, c’est fait !

Le verdict est tombé ce dimanche. Malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabon s’est incliné face au Mozambique (2-3). Un revers de trop. Déjà battue lors de son entrée en lice par le Cameroun (0-1), la sélection gabonaise enchaîne une deuxième défaite consécutive.

Avec zéro point au compteur, les Panthères n’ont plus leur destin en main. Avant même d’affronter la Côte d’Ivoire mercredi soir (20 h), l’élimination est quasiment certaine. Il faudrait un concours de circonstances improbable pour accrocher une place en huitièmes de finale. La CAN 2025 s’arrête donc très tôt pour le Gabon.

Pronostics des groupes de la CAN 2025