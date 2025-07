Un coup de théâtre attendu : Aubameyang est libre. Et l’OM s’active déjà dans l’ombre pour un retour loin d’être anodin.

L’avenir de l’attaquant gabonais s’écrivait en pointillés ces derniers jours. C’est désormais chose faite : Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus lié au club saoudien d’Al Qadsiah. Après des semaines de rumeurs persistantes et de pourparlers discrets, les choses se sont accélérées ces dernières heures. L'attaquant de 36 ans veut désormais tourner la page du Golfe et regarde vers l’Europe. Et pourquoi pas Marseille.