Mercato : L’OM impose deux conditions à Aubameyang… contraint d’accepter

Un come-back inattendu se dessine à Marseille… mais à des conditions bien précises. Aubameyang semble prêt à faire des sacrifices rares.

Un an après avoir quitté l’OM pour l’Arabie Saoudite et un contrat en or, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête peut-être à retrouver le Vélodrome. Malgré un exil doré qui lui assurait 20 millions d’euros annuels, le Gabonais n’a jamais vraiment coupé les ponts avec Marseille. Ses 30 buts inscrits toutes compétitions confondues lors de la saison 2023-2024 avaient laissé une trace indélébile. Et aujourd’hui, le voilà ouvert à un retour, dans des conditions radicalement différentes.