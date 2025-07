Un retour inattendu se profile pour l’OM. Pierre-Emerick Aubameyang est tout proche de faire ses valises… pour revenir sur la Canebière.

Alors que l’été bat son plein, Pablo Longoria et son staff poursuivent leurs recherches pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Parmi les profils ciblés, celui de Pierre-Emerick Aubameyang refait surface avec insistance. Un an après avoir quitté Marseille pour l’Arabie saoudite, l’attaquant gabonais s’apprête à faire un retour fracassant dans la cité phocéenne. Et cette fois, tout semble s’accélérer.