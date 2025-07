Aubameyang de retour à l'OM, c'est validé

Le Havre vs Marseille

Marseille a contacté Pierre-Emerick Aubameyang en vue de le faire revenir au Stade Vélodrome.

L'ancien attaquant d'Arsenal et de Chelsea a quitté Marseille l'été dernier pour rejoindre Al-Qadsiah. Cependant, le club de la Saudi Pro League envisage désormais de résilier son contrat un an avant son expiration, ce qui a alerté le géant français.

Mason Greenwood pourrait avoir un nouveau partenaire en attaque à Marseille, qui souhaite recruter Aubameyang avant le début de la nouvelle saison, selon Footmercato. L'attaquant gabonais a réalisé une excellente saison 2023-24 au Stade Vélodrome, marquant 30 buts toutes compétitions confondues.

Malgré sa forme brillante, l'attaquant de 36 ans a quitté le club à l'été 2024 pour rejoindre la Saudi Pro League et Al-Qadsiah. Au Moyen-Orient, Aubameyang a marqué 21 buts lors de la saison 2024-25, mais malgré cela, le club envisage désormais de résilier son contrat un an plus tôt.

Aubameyang de retour ?

Aubameyang susciterait également l'intérêt de clubs de Premier League, de MLS, de Super Lig turque et de Serie A. Même quelques clubs de la ligue saoudienne souhaiteraient garder le joueur dans le pays.

Les dirigeants de Marseille sont déjà en contact avec Aubameyang et ses représentants afin de remporter la course pour recruter l'attaquant chevronné. Reste à savoir s'il envisagerait un retour dans son ancien club, mais l'attrait de la Ligue des champions pourrait être un facteur décisif.