Branimir Mlacic à l’OM, Marseille fixé sur le prix à payer

Roberto De Zerbi a tenté de remodeler son arrière-garde après une saison précédée de bricolages défensifs. L’arrivée de Nayef Aguerd a offert une dose de stabilité, mais les choix ne s’enchaînent pas toujours avec la fluidité attendue. Le déplacement à Bruxelles, mardi soir, a rappelé que le chantier n’est pas totalement refermé.

Dans ce contexte, Leonardo Balerdi n’est plus perçu comme un élément impossible à déplacer. Plusieurs clubs européens et saoudiens l’observent, conscients que l’Argentin reste un défenseur de valeur malgré les hauts et les bas de ces derniers mois. Si une offre importante tombe, l’OM devra réagir rapidement pour ne pas se retrouver démuni derrière.