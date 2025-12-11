Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Branimir Mlacic à l’OM, Marseille fixé sur le prix à payer

Un départ possible, une pépite ciblée, et une bataille qui s’annonce féroce pour l’OM cet hiver. Marseille connaît le prix de Branimir Mlacic.

L’Olympique de Marseille sait que l’hiver ne sera pas de tout repos. Alors que la défense a déjà connu une profonde transformation l’été dernier, les dirigeants observent avec inquiétude l’agitation autour de Leonardo Balerdi. Une éventuelle offensive de plusieurs clubs oblige Marseille à anticiper, et un nom revient avec insistance au moment d’imaginer la suite : Branimir Mlacic. Le jeune Croate, encore méconnu du grand public, pourrait devenir la priorité marseillaise dans les semaines à venir.

    Balerdi courtisé, l’OM prépare sa réponse

    Roberto De Zerbi a tenté de remodeler son arrière-garde après une saison précédée de bricolages défensifs. L’arrivée de Nayef Aguerd a offert une dose de stabilité, mais les choix ne s’enchaînent pas toujours avec la fluidité attendue. Le déplacement à Bruxelles, mardi soir, a rappelé que le chantier n’est pas totalement refermé.

    Dans ce contexte, Leonardo Balerdi n’est plus perçu comme un élément impossible à déplacer. Plusieurs clubs européens et saoudiens l’observent, conscients que l’Argentin reste un défenseur de valeur malgré les hauts et les bas de ces derniers mois. Si une offre importante tombe, l’OM devra réagir rapidement pour ne pas se retrouver démuni derrière.

    Mlacic, la pépite que l’Europe surveille déjà

    Le plan B marseillais porte un nom : Branimir Mlacic. Le défenseur de 18 ans avance à grande vitesse dans la hiérarchie du football croate. Dernièrement convoqué pour la première fois avec la sélection nationale, il attire naturellement les regards. Hajduk Split, son club formateur, sait qu’il pourrait devenir l’un des grands acteurs de la prochaine fenêtre de transferts.

    Sa valeur pourrait grimper s’il décroche une place pour la Coupe du monde en fin de saison. Pour le moment, son prix reste accessible. Son club ne demanderait « que » 5 millions d’euros, d’après les informations rapportées par Tuttosport. C’est la somme communiquée aux trois clubs venus superviser le joueur le week-end dernier.

    Trois clubs en concurrence directe

    L’Inter Milan, Liverpool et l’OM se positionnent donc pour tenter de boucler l'opération cet hiver. Marseille espère une issue rapide pour prendre l’avantage sur les deux géants européens. Un scénario envisagé consisterait à recruter Mlacic dès janvier puis à le laisser terminer la saison à Hajduk Split. À cette étape de sa carrière, le jeune défenseur peut patienter quelques mois avant de faire le grand saut.

    Pablo Longoria sait que chaque détail comptera. Le président marseillais prépare déjà le terrain, conscient que la moindre hésitation pourrait coûter un dossier à forte valeur sportive et financière. L’OM avance donc en coulisses, prêt à contrer tout départ de Balerdi et à sécuriser l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

