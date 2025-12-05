Mercato, énorme couac pour l'OM dans le dossier Branimir Mlacic

Branimir Mlacic, jeune défenseur central de 18 ans, s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Croatie. L’Hajduk Split, qui l’a lancé au plus haut niveau, a vu Branimir Mlacic s’installer progressivement dans une défense encore en construction, où sa maturité insolente attire les regards. Avec onze apparitions en championnat et déjà deux passes décisives, Branimir Mlacic montre un profil complet, capable de ressortir proprement le ballon et de dominer physiquement. Dans ce contexte, l’OM avait ciblé Branimir Mlacic comme un investissement d’avenir, cohérent avec la volonté de renforcer sa ligne défensive.

Cette stratégie marseillaise s’inscrivait aussi dans une tendance exprimée à plusieurs reprises par Medhi Benatia : attirer des joueurs jeunes, malléables et capables de progresser sous la direction de Roberto De Zerbi. Conscient du potentiel de Branimir Mlacic, le club phocéen avait prévu d’envoyer des recruteurs sur plusieurs rencontres clés de l’Hajduk Split. Selon le média local Slobodna Dalmacija, Branimir Mlacic devait être observé dès le choc contre le Dinamo Zagreb, preuve que l’OM prenait le dossier au sérieux et comptait avancer rapidement.