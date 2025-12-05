Le dossier Branimir Mlacic, annoncé comme l’une des priorités de prospection de l’Olympique de Marseille, connaît déjà un sérieux grain de sable. Alors que les dirigeants phocéens espéraient profiter d’une fenêtre de tir pour se positionner sur le défenseur croate, les dernières informations venues de Split laissent entrevoir un renversement complet du scénario initial. Entre concurrence accrue, négociations accélérées et volonté affirmée du joueur, le club marseillais doit désormais déjouer un calendrier défavorable. Et ce retard pourrait coûter très cher dans un marché devenu impitoyable.
Mercato, énorme couac pour l'OM dans le dossier Branimir Mlacic
Branimir Mlacic, la nouvelle lubie de l’OM
Branimir Mlacic, jeune défenseur central de 18 ans, s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Croatie. L’Hajduk Split, qui l’a lancé au plus haut niveau, a vu Branimir Mlacic s’installer progressivement dans une défense encore en construction, où sa maturité insolente attire les regards. Avec onze apparitions en championnat et déjà deux passes décisives, Branimir Mlacic montre un profil complet, capable de ressortir proprement le ballon et de dominer physiquement. Dans ce contexte, l’OM avait ciblé Branimir Mlacic comme un investissement d’avenir, cohérent avec la volonté de renforcer sa ligne défensive.
Cette stratégie marseillaise s’inscrivait aussi dans une tendance exprimée à plusieurs reprises par Medhi Benatia : attirer des joueurs jeunes, malléables et capables de progresser sous la direction de Roberto De Zerbi. Conscient du potentiel de Branimir Mlacic, le club phocéen avait prévu d’envoyer des recruteurs sur plusieurs rencontres clés de l’Hajduk Split. Selon le média local Slobodna Dalmacija, Branimir Mlacic devait être observé dès le choc contre le Dinamo Zagreb, preuve que l’OM prenait le dossier au sérieux et comptait avancer rapidement.
L’Inter Milan double l’OM pour Mlacic
Mais pendant que l’OM organisait son calendrier d’observation, l’Inter Milan a accéléré brutalement. Courtisan déclaré depuis plusieurs semaines, le club lombard a entretenu une proximité continue avec Branimir Mlacic, persuadé que son profil correspond son évolution tactique. Alors que Marseille espérait formuler une proposition autour de six millions d’euros, l’Hajduk Split n’a jamais caché qu’il attendait davantage en raison de l’intérêt italien. Dans un contexte où Branimir Mlacic est sous contrat jusqu’en 2029, le club croate se retrouve en position de force.
Pour confirmer cette tendance, le journaliste croate Izak Ante Sucic a livré une déclaration sans ambiguïté au média Tribuna. Selon lui : « En ce qui concerne l’accord, je dirais que le transfert est bouclé à 80 %. Le joueur veut rejoindre l’Inter, Hajduk est prêt à le vendre. Il s’agit maintenant de lui présenter le projet. » Dans ces conditions, l’OM se retrouve face à un Branimir Mlacic déjà presque tourné vers Milan, réduisant drastiquement ses chances de renverser la situation.
L’OM joue sa dernière carte pour Branimir Mlacic
La question reste ouverte, mais l’optimisme n’est pas de mise. Pour convaincre Branimir Mlacic, l’OM devra proposer un projet sportif nettement supérieur à celui initialement envisagé, une offre financière plus importante et un discours capable d’inverser une préférence déjà exprimée. Impliqué dans une reconstruction profonde, le club phocéen voit dans Branimir Mlacic un symbole potentiel de son renouveau, mais se heurte désormais à une concurrence mieux structurée et plus avancée. L’écart se creuse à mesure que les discussions entre l’Inter et l’Hajduk avancent.
Cet énorme couac oblige les dirigeants marseillais à reconsidérer l’ensemble de leur stratégie sur ce dossier. Le timing joue contre eux, la volonté du joueur aussi, et l’Hajduk Split ne compte pas freiner une vente presque finalisée. Si Branimir Mlacic représente une opportunité sportive majeure, l’OM doit désormais composer avec une réalité : la piste s’éloigne dangereusement, au point de rapprocher le club d’un abandon pur et simple.