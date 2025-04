La pépite du Barça, Lamine Yamal, a enfin tranché pour son avenir et les nouvelles ne sont pas bonnes pour ses courtisans.

À seulement 17 ans, il éclaire les plus grandes scènes européennes, et pourtant, il ne semble pas prêt à bouger. Alors que de nombreuses écuries du Vieux Continent lorgnent sur lui, Lamine Yamal a pris une décision ferme sur son avenir. Si certaines offres pourraient faire trembler n’importe quel club, le FC Barcelone affiche une sérénité désarmante. Et pour cause : tout semble déjà ficelé.