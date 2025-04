Barça, Lamine Yamal au PSG pour une somme mirobolante ?

Le PSG est prêt à dégainer une offre majestueuse pour chiper Lamine Yamal au Barça.

Le Paris Saint-Germain n’a pas fini de faire rêver… et faire trembler ses concurrents. Bien qu’il ait échoué à l’enrôler lors du dernier mercato estival, le club de la capitale n’a pas renoncé à Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone, en pleine négociation pour une prolongation de contrat, fait l’objet d’une attention toute particulière du côté du Parc des Princes. Un intérêt renforcé par les difficultés du Barça à verrouiller l’avenir de son joyau, qui alimente de plus en plus les spéculations autour d’un possible transfert retentissant.