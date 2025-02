Le Barça ferme la porte pour Lamine Yamal !

Le FC Barcelone a pris une décision ferme concernant Lamine Yamal. Le club catalan refuse catégoriquement toute offre pour sa pépite.

À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà un élément clé du FC Barcelone. Percutant, technique et décisif, le jeune ailier s’impose comme l’un des plus grands espoirs du football mondial. Alors que les plus grands clubs européens pourraient être tentés de le déloger, le Barça a pris une position claire : Yamal est intransférable.

Lamine Yamal, un joyau intouchable

Dans un entretien accordé au journal Sport, Deco, directeur sportif du club, a été catégorique : “Lamine Yamal est un joueur clé et il n’y a pas de prix pour lui. Nous n’écouterons aucune offre.” Une déclaration forte qui confirme que le club catalan voit en lui l’un des piliers de son futur.

Un projet basé sur les jeunes talents

Cette prise de position s’inscrit dans la politique sportive du Barça, qui veut s’appuyer sur ses jeunes talents pour l’avenir. Yamal n’est pas le seul joueur à être jugé intouchable. Deco a également cité Gavi et Cubarsí, deux autres pépites issues du centre de formation, comme des éléments centraux du projet blaugrana.

Dans le même temps, le Barça travaille à assurer la stabilité de son effectif, notamment en conservant ses cadres. Jules Koundé, titulaire indiscutable cette saison, est également au cœur des plans du club. “Il a un contrat jusqu’en 2027, et nous sommes très calmes à ce sujet,” a précisé Deco.

Le Barça prépare son futur

Au-delà de ses jeunes talents, le Barça veut également garder ses tauliers. Ronald Araújo, malgré des rumeurs de départ cet hiver, a décidé de rester : “Nous n’avons jamais voulu vendre Araújo, et c’est le joueur qui a pris la décision de rester,” a confirmé Deco.

Avec cette politique de conservation des talents, le FC Barcelone envoie un message fort : son futur se construit dès maintenant, avec Lamine Yamal comme figure de proue. Pour les clubs intéressés, la réponse est claire : il n’y a rien à négocier.