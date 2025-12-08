Recalé par l’Olympique Lyonnais alors que le club cherchait un défenseur central pour janvier, Axel Disasi se retrouve aujourd’hui au cœur d’un étonnant renversement de situation. Loin de fragiliser son statut, ce refus a réveillé plusieurs intérêts majeurs à travers l’Europe, ouvrant un nouvel horizon au Français. Le mercato d’hiver n’a pas encore débuté que le nom d’Axel Disasi circule déjà d’un club à l’autre, laissant présager une compétition féroce pour attirer le joueur. Une affaire qui pourrait rapidement s’emballer.
Recalé par l'OL, Axel Disasi affole le marché
L’OL refuse la piste Axel Disasi
À l’approche du mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais avait envisagé un prêt d’Axel Disasi pour pallier l’absence à venir de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, tous deux mobilisés pour la CAN 2025. L’international français, sous contrat avec Chelsea, représentait alors une option sérieuse et économiquement viable, puisque le club londonien était disposé à prendre en charge une part importante de son salaire. Pourtant, malgré l’occasion, Axel Disasi n’a pas convaincu la direction technique lyonnaise, qui a décidé de ne pas poursuivre la piste.
Paulo Fonseca, inquiet de la forme physique d’Axel Disasi - qui n’a plus évolué en Premier League depuis la saison passée - aurait estimé que le risque était trop élevé. Cette décision a immédiatement mis un terme aux discussions. Pour beaucoup, ce refus aurait pu constituer un revers majeur pour Axel Disasi, en quête d’un nouveau défi sportif. Mais l’histoire a pris un tournant inattendu qui redéfinit aujourd’hui son positionnement sur le marché.
L’Europe s’arrache Axel Disasi
Alors que l’OL se retire du dossier, Axel Disasi voit paradoxalement sa situation s’améliorer. Selon Caught Offside, le non-choix lyonnais a attiré l’attention de plusieurs clubs, qui perçoivent désormais la disponibilité d’Axel Disasi comme une opportunité rare pour le mercato à venir. La dynamique est complètement inversée : ce qui semblait être un coup d’arrêt devient un levier d’intérêt.
Ainsi, des écuries ambitieuses telles que Galatasaray, la Juventus Turin, Newcastle ou encore West Ham suivraient Axel Disasi avec insistance. Ces clubs, à la recherche d’un renfort défensif fiable et expérimenté, considèrent le joueur comme une option immédiatement exploitable. Que ce soit pour un transfert sec ou un prêt, Axel Disasi semble disposer d’un éventail de choix particulièrement avantageux, à un moment stratégique de sa carrière.
Une issue favorable pour Axel Disasi, quelle que soit la formule
Pour Chelsea, l’avenir d’Axel Disasi pourrait s’éclaircir plus rapidement que prévu. Le club londonien, engagé dans une phase de reconstruction sportive, verrait d’un bon œil une porte de sortie permettant au défenseur de retrouver du temps de jeu. Qu’il s’agisse d’un prêt assorti d’une option ou d’une vente directe, Axel Disasi représente une valeur sûre susceptible d’attirer des propositions jugées convenables par sa direction.
Du côté du joueur, l’objectif reste clair : retrouver de la visibilité et s’inscrire dans un projet stable. Axel Disasi, âgé de 27 ans, se trouve à un moment charnière où chaque minute disputée compte pour la suite de sa carrière internationale. Dans ce contexte, les prétendants qui se bousculent à sa porte renforcent la perception d’un défenseur toujours très estimé sur la scène européenne.
Un mercato qui pourrait faire regretter l’OL
Quoi qu’il arrive en janvier, Axel Disasi semble promis à un départ de Chelsea. Et si sa prochaine destination lui permet de renouer avec la constance et les performances qui ont fait sa réputation, l’OL pourrait regarder cette situation avec un certain regret. Refuser Axel Disasi était un choix stratégique, mais voir le joueur rebondir dans un club ambitieux pourrait nourrir quelques interrogations dans la durée.
Pour l’heure, Axel Disasi reste maître d’un mercato qui s’annonce intense. Son profil, déjà très demandé, pourrait encore attirer de nouveaux prétendants à mesure que la fenêtre hivernale approche. Une certitude demeure, le défenseur français n’a rien perdu de son attractivité et son avenir semble plus ouvert que jamais.