Recalé par l'OL, Axel Disasi affole le marché

À l’approche du mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais avait envisagé un prêt d’Axel Disasi pour pallier l’absence à venir de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, tous deux mobilisés pour la CAN 2025. L’international français, sous contrat avec Chelsea, représentait alors une option sérieuse et économiquement viable, puisque le club londonien était disposé à prendre en charge une part importante de son salaire. Pourtant, malgré l’occasion, Axel Disasi n’a pas convaincu la direction technique lyonnaise, qui a décidé de ne pas poursuivre la piste.

Paulo Fonseca, inquiet de la forme physique d’Axel Disasi - qui n’a plus évolué en Premier League depuis la saison passée - aurait estimé que le risque était trop élevé. Cette décision a immédiatement mis un terme aux discussions. Pour beaucoup, ce refus aurait pu constituer un revers majeur pour Axel Disasi, en quête d’un nouveau défi sportif. Mais l’histoire a pris un tournant inattendu qui redéfinit aujourd’hui son positionnement sur le marché.