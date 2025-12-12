L’Olympique Lyonnais s’apprête à disputer son dernier match de championnat de l’année civile contre Le Havre (dimanche, 15h). Et Paulo Fonseca, confronté à un effectif diminué et à un enchaînement de matchs exigeants, a choisi de hausser le ton devant les médias. Ses déclarations, mêlant lucidité et avertissement à peine voilé, dessinent les contours d’un mercato hivernal déterminant pour la suite de la saison.
OL, Paulo Fonseca met la pression à sa direction pour le mercato
- AFP
Un OL fatigué et un Paulo Fonseca lucide avant Le Havre
À trois jours de la victoire convaincante en Ligue Europa contre les Go Ahead Eagles (2-1), l’OL prépare la réception du Havre dans un contexte paradoxal : des progrès évidents, mais un manque de constance qui laisse des traces. Paulo Fonseca, conscient de la fragilité de son groupe, a livré un constat sans détours. Le club rhodanien (24 pts), désormais cinquième et relégué à cinq unités de Lille (4e, 29 pts), a perdu de précieux points face à plusieurs équipes du bas de tableau, phénomène que le coach portugais n’a pas éludé.
Paulo Fonseca a également insisté sur l’état physique de son effectif, particulièrement éprouvé. Entre suspensions, rechutes et blessures longues durées, l’entraîneur doit composer avec un groupe amputé de plusieurs titulaires potentiels. La suspension d’Ainsley Maitland-Niles, la rechute d’Orel Mangala et les blessures de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Tanner Tessmann compliquent encore la préparation. Cette accumulation de contraintes alimente un discours clair : l’OL ne peut pas aborder la deuxième partie de saison sans renforts.
- Getty
Paulo Fonseca exige des renforts à l’OL cet hiver
C’est dans ce contexte que Paulo Fonseca a formulé une demande ferme lors de sa conférence de presse, ce vendredi : « Nous voulons ajouter des joueurs », a-t-il déclaré en évoquant le mercato hivernal. Il a également souligné l’importance de récupérer ses blessés : « C'est aussi important de récupérer nos joueurs blessés comme Malik (Fofana) et Ernest (Nuamah). »
Mais l’entraîneur ne s’est pas limité à un constat général. Paulo Fonseca a accentué son propos en précisant les priorités du recrutement : « En ce moment, nous avons seulement Martin (Satriano), nous avons aussi Pavel (Sulc) qui peut jouer (en attaque) comme hier. Mais nous avons besoin d'un autre attaquant. » Pour le technicien, la situation est limpide. L’OL manque de solutions offensives et la direction doit agir pour éviter un essoufflement du projet sportif.
- AFP
Un besoin offensif devenu vital pour Fonseca
Toujours dans une dynamique constructive, Paulo Fonseca a expliqué que les marges actuelles étaient insuffisantes : « Nous avons toujours la possibilité d'apporter des joueurs. Nous savons que notre équipe est short, nous avons besoin de plus de solutions. On travaille pour en avoir plus dans le futur. »
Parmi les pistes étudiées, un nom revient avec insistance : celui d’Endrick. Le jeune Brésilien de 19 ans, en manque de temps de jeu au Real Madrid, représente une option intéressante pour renforcer l’attaque lyonnaise via un prêt jusqu’à la fin de saison. Mais les discussions, initialement bien avancées, seraient désormais fragilisées par la situation interne du Real Madrid, selon la presse ibérique. Paulo Fonseca, habitué à composer avec les incertitudes du marché, a renouvelé son appel pour obtenir un élément supplémentaire capable d’apporter de l’impact.
- AFP
La DNCG soulage l’OL avant le mercato
En parallèle de ces enjeux sportifs, Paulo Fonseca a bénéficié d’une nouvelle encourageante : la DNCG a allégé les mesures d’encadrement imposées au club. Après un passage crucial jeudi, l’OL n’a pas seulement évité de nouvelles sanctions ; il a également récupéré une marge financière indispensable. La limitation des indemnités de mutation a notamment été levée, ouvrant la voie à un mercato plus ambitieux, rapporte RMC Sport.
Paulo Fonseca n’a pas caché sa satisfaction à l’issue de cette décision : « C'est un sentiment positif parce que cela prouve que le club travaille bien pour mettre fin aux difficultés. » Ce signal institutionnel, important dans la stratégie globale du club, permet désormais au technicien portugais de pousser avec plus de détermination pour obtenir des renforts.