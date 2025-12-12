OL, Paulo Fonseca met la pression à sa direction pour le mercato

À trois jours de la victoire convaincante en Ligue Europa contre les Go Ahead Eagles (2-1), l’OL prépare la réception du Havre dans un contexte paradoxal : des progrès évidents, mais un manque de constance qui laisse des traces. Paulo Fonseca, conscient de la fragilité de son groupe, a livré un constat sans détours. Le club rhodanien (24 pts), désormais cinquième et relégué à cinq unités de Lille (4e, 29 pts), a perdu de précieux points face à plusieurs équipes du bas de tableau, phénomène que le coach portugais n’a pas éludé.

Paulo Fonseca a également insisté sur l’état physique de son effectif, particulièrement éprouvé. Entre suspensions, rechutes et blessures longues durées, l’entraîneur doit composer avec un groupe amputé de plusieurs titulaires potentiels. La suspension d’Ainsley Maitland-Niles, la rechute d’Orel Mangala et les blessures de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Tanner Tessmann compliquent encore la préparation. Cette accumulation de contraintes alimente un discours clair : l’OL ne peut pas aborder la deuxième partie de saison sans renforts.