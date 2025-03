Antoine Griezmann en MLS, ça se précise

Les choses commencent à se mettre en place pour le départ d’Antoine Griezmann en MLS l’été prochain.

L’avenir d’Antoine Griezmann semble prendre un tournant inattendu. Bien que toujours sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2026, l’attaquant français pourrait quitter l’Europe plus tôt que prévu. Une destination en particulier se détache nettement et semble de plus en plus probable pour la suite de sa carrière. Après avoir brillé en Liga et en Ligue des Champions, le champion du monde 2018 pourrait bien faire ses valises pour rejoindre la Major League Soccer.