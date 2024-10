Antoine Griezmann en MLS, c'est validé

Le départ d’Antoine Griezmann en MLS se précise encore de plus en plus.

En début de semaine, Antoine Griezmann prenait tout le monde à contre-pied en annonçant la fin de sa carrière internationale. Une annonce qui a suscité une série d’hommages, mais aussi une vague d’indignations dans le rang des observateurs du football français. Par ailleurs, avec son retrait de l’Equipe de France, l’attaquant de l’Atlético Madrid prépare probablement son départ de l’Europe pour la MLS, à l’instar de Hugo Lloris et d’Olivier Giroud. Un départ qui semble de plus en plus possible.

L’hommage de Hugo Lloris et Olivier Giroud à Antoine Griezmann

L’annonce d’Antoine Griezmann a surpris tout le monde du football, surtout en raison du timing. L’ex-international français a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochaines journées de Ligue des Nations. Mais si son départ s’est fait sur la pointe des pieds, Antoine Griezmann quitte quand même l’Equipe de France avec la tête haute.

« Mon poulet bravo, tu laisseras à jamais une marque indélébile dans le football français », lance Olivier Giroud au micro de Téléfoot ce dimanche, suivi d’un autre hommage de Hugo Lloris. « Merci pour tout Grizou... On ne sait jamais peut-être qu'on se retrouvera bientôt sur les terrains ? », ajoute le capitaine emblématique des Bleus.

Lloris et Giroud militent pour une arrivée de Griezmann en MLS

Le message de Hugo Lloris à Antoine Griezmann est loin d’être énigmatique. Il y a un an, l’ancien gardien de Tottenham rejoignait le Los Angeles FC aux Etats-Unis avant d’être rejoint quelques mois plus tard par Olivier Giroud dans le même club. La MLS, justement, est la destination de rêve de ‘’Grizou’’ qui rêve de terminer sa carrière dans un pays qu’il admire. Et Hugo Lloris et Olivier Giroud incitent l’ex-vice capitaine des Bleus à se joindre à eux dans la franchise de Los Angeles.

« Ce sera son choix mais effectivement, il y a beaucoup de bruits qui courent de l’autre côté de l’Atlantique », lance le recordman de sélections en Equipe de France (145 sélections) avant un appel du pied évident de Giroud à Griezmann. « On serait ravi de l’accueillir à bras ouverts, ici à LA. On sait qu’il y a déjà eu des contacts. Ce serait génial de se retrouver tous les trois avec Hugo », ajoute le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 buts).