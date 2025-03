Antoine Griezmann au PSG, c’est validé

Getafe vs Atlético Madrid

Sur le départ de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann se rapproche d’une arrivée au PSG dans les prochains mois.

Et si Antoine Griezmann réalisait un dernier grand défi en rejoignant le Paris Saint-Germain ? À 33 ans, l’international français, qui a récemment pris sa retraite avec les Bleus, reste un joueur très convoité sur le marché des transferts. Son contrat avec l’Atlético Madrid arrive à un tournant, et aucune prolongation ne semble à l’ordre du jour. Une opportunité que le PSG ne veut pas laisser passer. L’idée d’un retour en Ligue 1 séduit de nombreux observateurs, et les dirigeants parisiens semblent déjà prêts à passer à l’action.