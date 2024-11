Mercato, Antoine Griezmann prêt à rejoindre Lloris et Giroud en MLS ?

Après sa retraite internationale, Antoine Griezmann pourrait rejoindre ses anciens coéquipiers en équipe nationale en MLS dans les prochains mois.

Il y a un mois, Antoine Griezmann surprenait tout le monde en annonçant sa retraite internationale avec l’Equipe de France. Dans la foulée de cette décision, les rumeurs ont commencé à germer sur un éventuel départ du Français de l’Atlético Madrid. Hugo Lloris et Olivier Giroud en ont aussitôt profité pour inviter l’attaquant madrilène à les rejoindre en MLS. Ce qui pourrait devenir une réalité dans les prochains mois.

Antoine Griezmann ouvert à un départ au Los Angeles FC de Lloris et Giroud

Kylian Mbappé n’est pas le seul grand absent de cette trêve internationale. C’est aussi le cas d’Antoine Griezmann qui manque ainsi son deuxième rassemblement depuis l’annonce de sa retraite internationale. A présent, c’est l’avenir du champion du monde 2018 en club qui fait l’objet de débats en Espagne. En fin de contrat avec l’Atlético Madrid en juin 2025, Antoine Griezmann pourrait ne pas aller au-delà de son aventure. L’ex-vice capitaine des Bleus rejoindrait ainsi la Major League Soccer aux Etats-Unis, son pays de rêve et où il rêve de terminer sa carrière. Antoine Griezmann a même déjà des prétendants en MLS et est sur les tablettes de l’Inter Miami et du Los Angeles FC.

L'article continue ci-dessous

Cette dernière destination semble être la plus plausible pour l’ancien joueur de la Real Sociedad qui pourrait y retrouver Hugo Lloris et Olivier Giroud. Ces derniers s’étaient d’ailleurs mués en agents il y a quelques semaines pour lancer un appel du pied à l’endroit de ‘’Grizou’’. « Ce sera son choix, mais effectivement, il y a beaucoup de bruit qui court de l’autre côté de l’Atlantique », déclarait le gardien français suivi dans la foulée par Giroud sur le plateau de Téléfoot. « On sera ravis de l’accueillir à bras ouverts, ici, à Los Angeles. On sait qu’il y a déjà eu des contacts. Ce serait génial de se retrouver tous les trois avec Hugo ». Un appel qui aurait visiblement convaincu Antoine Griezmann à en croire les informations de Relevo. Le média espagnol révèle, en effet, que le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid serait sensible à un départ en MLS et surtout au Los Angeles aux côtés de Lloris et Giroud.