Ambitions de l’OM, objectifs, arbitrage, LFP… la nouvelle sortie choquante de Medhi Benatia

Depuis son arrivée en 2023, Medhi Benatia n’a eu de cesse de répéter qu’il voit grand pour l’OM. Et cette nouvelle sortie médiatique l’a encore prouvé. Le club reste sur une deuxième place en Ligue 1 la saison dernière et occupe aujourd’hui la troisième marche du podium, à deux unités du RC Lens et juste derrière un PSG toujours menaçant. Dans ce contexte resserré, l’ancien international marocain ne veut pas entendre parler d’attentisme ou de discrétion.

Pour lui, l’OM ne peut pas jouer petit bras. La pression naturelle du club renforce sa vision. L’environnement marseillais pousse chaque responsable à viser plus haut, même lorsque les écarts financiers ou sportifs semblent importants. Benatia l’assume : pour lui, l’OM n’a aucune raison de viser autre chose que la première place. L’idée ne relève pas d’une forme de prétention gratuite. C’est simplement, selon ses mots, la logique de ce club. « Ce n’est pas de l’arrogance, mais nous, on ne regarde pas spécialement les autres. Quand tu es l’Olympique de Marseille, tu as envie de faire chaque année un peu mieux que la précédente », confie-t-il. Une phrase lourde de sens dans un championnat où les ambitions phocéennes suscitent souvent scepticisme ou moquerie.

Il pousse même plus loin : « Et ce n’est pas se mettre une pression supplémentaire. C’est ce qu’on s’est dit au départ. Si tu as fini deuxième à je ne sais plus combien de points du Paris Saint-Germain (19 points, ndlr), cette année, tu dois être ambitieux. Tu dois te dire que tu as envie d’aller chercher là haut (être premier). Et à la fin si tu finis deuxième à deux points, tu dis bravo, vous avez été meilleurs ».

À travers ces mots, Benatia déroule sa colonne vertébrale : aller toujours plus haut, ne jamais reculer, même lorsque le PSG ou d’autres mastodontes semblent hors d’atteinte.