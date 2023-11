Benatia nouveau conseiller sportif de l’OM, c’est validé !

Dans les coulisses depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia va signer son retour à l’OM en tant nouveau conseiller sportif du club phocéen.

Récemment cité comme nouveau Directeur sportif de l’Olympique de Marseille, c’est finalement le poste de conseiller sportif qui sera attribué à l’ancien international marocain, Mehdi Benatia, à l’Olympique de Marseille.

Ribaltar mis à la porte

Il y a un mois environ, notamment le 11 octobre dernier, l’Olympique de Marseille annonçait à travers un communiqué officiel sur son site internet, le départ de Javier Ribalta. L'Espagnol occupait jusque-là le poste de Directeur du football. Une fonction qu’il assurait depuis juillet 2022.

« Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes. Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille », avait indiqué Pablo Longoria sur le site de l'OM.

Benatia arrive à Marseille ce mercredi

Alors que la nouvelle a surgi depuis avant même la mise à la porte de Javier Ribaltar, elle semble s’accélérer ces dernières heures. Si plusieurs sources ont indiqué que l’ancien international défenseur central marocain (58 sélections, 02 buts) passé par l’Olympique de Marseille (2004-2008), Mehdi Benatia, était cité comme le futur Directeur sportif de l’OM, c’est plutôt le poste de conseiller sportif qui lui sera donné.

A en croire les informations de Foot Mercato, l’ancien joueur de la Juventus Turin est attendu dans la cité phocéenne ce mercredi après-midi. Le média précise que son arrivée n’est pas encore synonyme d’une arrivée officielle dans le club du Sud de la France. L’ancien défenseur du Bayern Munich répond pour l’instant à l’invitation de la direction de l’OM, qui souhaite mettre les choses au clair avec le Marocain.

Selon la même source, l’objectif étant d’échanger sur la situation actuelle de l’équipe, de visiter les installations de l’OM et d’assister à la rencontre Strasbourg-OM prévue ce samedi.