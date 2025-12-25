FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP
Patrick Tchanhoun

Algérie-Soudan : pourquoi Maghnes Akliouche a célébré le doublé de Riyad Mahrez

Derrière un écran, Maghnes Akliouche, international français, n’a pas caché son émotion devant la soirée parfaite des Fennecs.

La large victoire de l’Algérie face au Soudan à la CAN 2025 n’a pas seulement animé les tribunes de Rabat. Elle a aussi touché un spectateur très particulier, partagé entre héritage familial et carrière internationale.

