La large victoire de l’Algérie face au Soudan à la CAN 2025 n’a pas seulement animé les tribunes de Rabat. Elle a aussi touché un spectateur très particulier, partagé entre héritage familial et carrière internationale.
Algérie-Soudan : pourquoi Maghnes Akliouche a célébré le doublé de Riyad Mahrez
Mahrez lance la CAN algérienne
Mercredi soir, l'Algérie a parfaitement lancé sa Coupe d'Afrique des Nations 2025. À Rabat, les Fennecs ont dominé le Soudan (3-0) lors de leur premier match de poules. Homme du match, Riyad Mahrez a signé un doublé décisif, offrant à son équipe une entrée en matière idéale. Ces deux réalisations ont surtout mis fin à une longue période sans victoire algérienne en phase finale de CAN, qui durait depuis plus de six ans.
Akliouche, un regard attentif et ému
Parmi les nombreux spectateurs, Maghnes Akliouche n’a rien manqué de la rencontre. Le joueur de l’AS Monaco, dont les parents sont originaires d’Algérie et nés à Raffour, en Kabylie, a suivi la rencontre dans un restaurant diffusant le match. Des images l’ont montré savourant pleinement les frappes victorieuses de Mahrez, symbole fort pour un joueur au parcours singulier.
Bien qu'il porte aujourd'hui le maillot bleu, Akliouche garde un lien évident avec l'Algérie. Son intérêt pour la performance des Fennecs ne surprend donc personne, tant l'attachement familial reste présent.
Un choix international désormais acté
Longtemps, le gaucher a hésité sur son avenir international. Passé par toutes les sélections jeunes françaises, des U20 aux Jeux olympiques, il figurait aussi régulièrement dans les discussions côté algérien. L’été 2025 a marqué un tournant. Convoqué par Didier Deschamps, Akliouche a définitivement tranché en faveur de la France.
Le natif de Tremblay-en-France a honoré sa première sélection en septembre, face à l'Ukraine (0-2), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Depuis, il totalise cinq capes, avec un but et une passe décisive, preuve d'une intégration rapide au plus haut niveau.
Une soirée contrastée autour du stade
Si le terrain a souri aux Algériens, l'environnement a connu quelques tensions. En marge de la rencontre, un mouvement de foule a éclaté lorsqu'environ un millier de personnes ont tenté d'entrer dans le stade sans billet, avant d'être stoppées par la police. Un épisode qui n'a toutefois pas terni la joie d'une victoire attendue. La CAF a fini par autoriser l'entrée gratuite au stade.