Algérie-Soudan : pourquoi Maghnes Akliouche a célébré le doublé de Riyad Mahrez

Parmi les nombreux spectateurs, Maghnes Akliouche n’a rien manqué de la rencontre. Le joueur de l’AS Monaco, dont les parents sont originaires d’Algérie et nés à Raffour, en Kabylie, a suivi la rencontre dans un restaurant diffusant le match. Des images l’ont montré savourant pleinement les frappes victorieuses de Mahrez, symbole fort pour un joueur au parcours singulier.

Bien qu’il porte aujourd’hui le maillot bleu, Akliouche garde un lien évident avec l’Algérie. Son intérêt pour la performance des Fennecs ne surprend donc personne, tant l’attachement familial reste présent.