Pronostic Angola vs Zimbabwe 26/12/2025 : la victoire ou l’angoisse

Notre expert en paris sportifs mise sur une montée en puissance de l'Angola dans ce tournoi, avec une victoire à la clé qui plongerait le Zimbabwe dans le doute.

Pronostic Angola vs Zimbabwe : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Angola vs Zimbabwe

Nouveau chez Unibet ? Tirez le meilleur parti de vos paris CAN 2025 en découvrant le code promo Unibet .

Pas encore inscrit ? Préparez-vous pour le coup d'envoi et explorez notre guide d'inscription Unibet complet pour la CAN.

Découvrez comment les bonus de bienvenue peuvent maximiser votre expérience de pari pour la CAN 2025 .

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angola 2-1 Zimbabwe

Pronostic des buteurs : Angola – Fredy, Gelson Dala ; Zimbabwe – Prince Dube

Les Palancas Negras de l'Angola sont en quête de leurs premiers points dans cette CAN 2025. Malgré une prestation encourageante lors de leur entrée en lice face à l'Afrique du Sud, les Angolais se sont inclinés (2-1), ce qui rend leur qualification pour les huitièmes incertaine.

Avec l'Égypte au programme lors de l'ultime journée, la troupe de Patrice Beaumelle n'a d'autre choix que de l'emporter face au Zimbabwe. Pour sa 10ème participation à une phase finale, l'Angola espère rallier les quarts pour la quatrième fois sur ses six dernières tentatives. L'enjeu de ce "Boxing Day" africain est donc colossal.

Le Zimbabwe se trouve dans une situation miroir. Les Warriors ont besoin d'un succès pour espérer sortir des poules et atteindre la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire. S’ils ont montré de belles choses face aux Pharaons d'Égypte en menant à la pause, ils ont fini par craquer sur un but tardif de Mohamed Salah (2-1).

Cependant, le nouveau sélectionneur Mario Marinica peut s'appuyer sur la bravoure de ses hommes. Historiquement, le Zimbabwe a toujours réussi à accrocher au moins une victoire en phase de groupes lors de ses cinq dernières CAN. Ce premier duel historique entre les deux nations en phase finale s'annonce électrique.

Les effectifs probables pour Angola vs Zimbabwe

Composition attendue d’Angola : Marques, Mata, Gaspar, Buatu, Show, Luvumbo, Fredy, Maestro, To Carneiro, Dala, Nzola.

Composition attendue du Zimbabwe : Arubi, Murwira, Garananga, Takwara, Hadebe, Nakamba, Jalai, Fabisch, Dube, Msendami, Navaya.

Pourquoi l'Angola a l'avantage

L'Angola espère retrouver la solidité affichée lors de sa campagne de qualification (invaincue). Si leur bilan récent (3 victoires sur les 9 derniers matchs) peut inquiéter, les statistiques à la CAN parlent pour eux : les Palancas Negras ont évité la défaite lors de leur deuxième match de poule lors de sept de leurs huit dernières participations.

Pour le Zimbabwe, le tableau est plus sombre. Les Warriors n'ont remporté que deux de leurs 18 derniers matchs internationaux, concédant 10 défaites au passage. De plus, leur historique face à l'Angola ne joue pas en leur faveur. Lors de leur dernière confrontation (en barrage de qualification pour la CAN), l'Angola s'était imposé 2-0. Ce léger ascendant psychologique pourrait faire la différence.

Pronostic 1 Angola vs Zimbabwe : Résultat du match : Victoire de l'Angola – cote de 1.83 sur Unibet

Des défenses qui peinent à convaincre

Les deux équipes sortent d'une défaite 2-1 où elles ont su trouver la faille. Il est donc fort probable que les filets tremblent des deux côtés ce vendredi.

Le Zimbabwe inquiète particulièrement par sa porosité défensive : avant de défier l'Égypte, ils avaient concédé l'ouverture du score lors de cinq de leurs six dernières rencontres. Avec un seul "clean sheet" sur leurs 11 derniers matchs, la défense de Marinica est sous haute tension. Côté angolais, la tendance est similaire : 71 % de leurs derniers matchs internationaux ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 2 Angola vs Zimbabwe : Les deux équipes marquent : Oui – cote de 1.99 sur Unibet

Fredy, l'homme de fer

À 35 ans, le milieu de terrain et capitaine angolais Fredy traverse la meilleure période de sa carrière. Impliqué sur 5 buts lors de ses 4 derniers matchs (club et sélection confondus), il est le véritable maître à jouer des Palancas Negras.

Ses statistiques en Turquie avec Bodrumspor sont étourdissantes : il compile déjà 9 buts et 9 passes décisives en seulement 17 matchs cette saison. Meilleur joueur sur le terrain face à l'Afrique du Sud, Fredy sera le danger numéro un pour l'arrière-garde du Zimbabwe. Sa capacité à se projeter et sa précision sur coups de pied arrêtés en font un candidat idéal pour faire trembler les filets.

Pronostic 3 Angola vs Zimbabwe : Buteur à tout moment : Fredy – cote de 5.35 sur Unibet

+