Entre infrastructures flambant neuves et affluences déconcertantes, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 débute sous un contraste saisissant. Pour répondre à un malaise visible, les organisateurs marocains, soutenus par la CAF, ont opté pour une décision qui ne laisse personne indifférent.
Stades vides à la CAN 2025 : le Maroc fait plier la CAF
- AFP
Des stades modernes, mais un public absent
Sur le plan matériel, le Maroc présente un visage irréprochable. Enceintes rénovées ou construites pour l’occasion, équipements dernier cri, pelouses impeccables : tout semble prêt pour offrir une vitrine idéale du football africain. La météo capricieuse, marquée par des pluies persistantes, échappe évidemment aux organisateurs. Mais un autre problème, bien plus sensible, a rapidement sauté aux yeux dès les premières rencontres : des tribunes désertées lorsque les Lions de l’Atlas ne figurent pas à l’affiche.
Le phénomène intrigue d’autant plus que certains matchs sont officiellement annoncés à guichets fermés. Une contradiction qui alimente incompréhension et frustration, aussi bien chez les supporters que chez les observateurs.
Une décision radicale validée par la CAF
Face à cette situation, le comité d’organisation marocain, avec l’aval de la Confédération africaine de football, a tranché. Désormais, l’accès gratuit aux stades devient possible environ vingt minutes après le coup d’envoi sur certaines affiches. L’objectif ne se cache pas : remplir visuellement les gradins et éviter l’image de stades fantômes diffusée à travers le continent.
Agadir, symbole d’un remplissage progressif
Mercredi soir, au Grand stade d’Agadir, la scène illustre parfaitement cette stratégie. Avant le coup d’envoi du duel Cameroun-Gabon, les 45 000 places semblaient largement inoccupées pendant l’échauffement. Puis, malgré une pluie incessante sur la ville côtière, les tribunes se sont progressivement garnies au fil de la première période. Résultat : 35 200 spectateurs recensés en fin de match, selon le constat d’un journaliste de l’AFP.
Le même scénario s’était produit deux jours plus tôt lors de la victoire de l’Égypte contre le Zimbabwe (2-1). Les hymnes avaient résonné devant à peine un millier de personnes, avant qu’une affluence officielle de 28 199 spectateurs n’apparaisse sur les écrans du stade, générant par endroits des mouvements de foule compliqués à maîtriser.
“La CAN du peuple”, un slogan révélateur
D’autres rencontres, comme RDC Congo-Bénin ou Tunisie-Ouganda, ont connu un déroulé similaire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs ont relayé ces scènes sous le slogan “la CAN du peuple”, symbole d’une compétition que beaucoup souhaitent plus accessible.
Les matchs du Maroc, tous programmés à guichets fermés, échappent toutefois à cette mesure exceptionnelle.
Entre ambitions sportives et image mondiale
Tout le monde ne parvient pas à profiter de cette ouverture tardive. Abdellah Boulmane, professeur d’arabe marocain de 37 ans, en témoigne après avoir tenté d’assister à Algérie-Soudan à Rabat : « J'ai attendu, mais il y avait énormément de monde... Et il pleuvait, donc je suis parti », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par RMC Sport.
La billetterie et le remplissage des stades constituent un enjeu central pour le Maroc. Le pays vise un double objectif : soulever un trophée attendu depuis cinquante ans et réussir une organisation sans accroc avant le Mondial 2030, coorganisé avec l’Espagne et le Portugal.