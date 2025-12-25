Stades vides à la CAN 2025 : le Maroc fait plier la CAF

Sur le plan matériel, le Maroc présente un visage irréprochable. Enceintes rénovées ou construites pour l’occasion, équipements dernier cri, pelouses impeccables : tout semble prêt pour offrir une vitrine idéale du football africain. La météo capricieuse, marquée par des pluies persistantes, échappe évidemment aux organisateurs. Mais un autre problème, bien plus sensible, a rapidement sauté aux yeux dès les premières rencontres : des tribunes désertées lorsque les Lions de l’Atlas ne figurent pas à l’affiche.

Le phénomène intrigue d’autant plus que certains matchs sont officiellement annoncés à guichets fermés. Une contradiction qui alimente incompréhension et frustration, aussi bien chez les supporters que chez les observateurs.

