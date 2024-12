France ou Algérie ? Boudebouz envoie un message fort à Cherki et Akliouche

Les dilemmes de double nationalité soulèvent des questions passionnées. Boudebouz offre son éclairage aux jeunes talents comme Cherki et Akliouche.

Si le choix de la sélection nationale était plus ou moins facile à faire, c’est beaucoup plus malaisé de nos jours pour les binationaux de choisir entre la France et leurs pays d’origine. Milieu offensif algérien de la Jeunesse sportive de Kabylie, Ryad Boudebouz prodigue des conseils à Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) et Maghnes Akliouche (AS Monaco), qui sont entre le marteau et l’enclume pour le choix de leur sélection sénior, vu qu’ils évoluent avec les catégories inférieures de l’équipe de France.