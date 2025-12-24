Pronostic Égypte vs Afrique du Sud 26/12/2025 : les Pharaons face à leur bête noire

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre serrée entre deux formations très bien organisées, avec un léger avantage pour les Pharaons qui devraient finir par s'imposer.

Pronostic Égypte vs Afrique du Sud : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Égypte vs Afrique du Sud

Résultat du match : Victoire de l'Égypte – cote de 1.96 sur Unibet

Les deux équipes marquent : Oui – cote de 2.00 sur Unibet

Buteur à tout moment : Omar Marmoush – cote de 3.20 sur Unibet

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Égypte 3-1 Afrique du Sud

Pronostic des buteurs : Égypte – Omar Marmoush, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah ; Afrique du Sud – Oswin Appollis

L'Égypte a eu une petite frayeur lors de son entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations contre le Zimbabwe. Menés 1-0 à la pause, les Pharaons ont un temps douté, tout comme leurs supporters.

Cependant, en tant que grands favoris pour le sacre final, ils ont su réagir en seconde période. Un but d'Omar Marmoush et une réalisation de Mohamed Salah dans les arrêts de jeu ont permis de renverser la vapeur et de mettre fin à une série de matchs sans victoire à la CAN qui durait depuis 2023.

Les hommes d'Hossam Hassan se tournent désormais vers les voisins du Zimbabwe : l'Afrique du Sud. C'est un nouveau duel Nord-Sud au sommet du Groupe B, où le vainqueur fera un pas de géant vers une qualification simplifiée pour les huitièmes de finale.

Les Bafana Bafana, de leur côté, ont dû attendre les derniers instants pour se défaire de l'Angola lors de leur premier match. Ces trois points confirment que l'Afrique du Sud est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Hugo Broos est passé maître dans l'art de structurer son équipe pour contrer les grosses écuries comme l'Égypte. Pour eux, éviter la défaite serait un résultat idéal pour la suite de la compétition.

Les effectifs probables pour Égypte vs Afrique du Sud

Composition attendue d'Égypte : El Shenawy, Hany, Ibrahin, Abdelmaguid, Hamdi, Fathy, Attia, Salah, Mohamed, Trezeguet, Marmoush.

Composition attendue d’Afrique du Sud : Williams, Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba, Nkota, Mokoena, Sithole, Appollis, Mbule, Foster.

L'Égypte peut-elle enfin dompter les Bafana Bafana ?

Historiquement, l'Afrique du Sud a souvent été la bête noire de l'Égypte, mais les Pharaons disposent aujourd'hui d'un effectif pétri de talent. Leur domination avec 77 % de possession face au Zimbabwe prouve leur capacité à dicter le rythme.

Pour affirmer leur suprématie sur le continent, ils devront s'imposer lors de ce Boxing Day africain. Bien que l'Afrique du Sud reste sur une série de 12 matchs sans défaite, elle aborde cette rencontre dans la peau de l'outsider, pointant à 26 places derrière l'Égypte au classement FIFA. Une performance égyptienne similaire à celle de la seconde période contre le Zimbabwe pourrait infliger aux Sud-Africains leur premier revers depuis juillet.

Pronostic 1 Égypte vs Afrique du Sud : Résultat du match : Victoire de l'Égypte – cote de 1.96 sur Unibet

Une arrière-garde égyptienne sous pression

Malgré leur puissance de feu offensive, les Pharaons montrent des signes de faiblesse derrière. Ils ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs sept dernières sorties, et un "clean sheet" semble pour l'instant difficile à envisager.

L'Afrique du Sud a réussi à faire trembler les filets égyptiens lors de leurs quatre dernières confrontations directes. Avec neuf buts marqués sur leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Broos ont les armes pour inquiéter El Shenawy. Sachant que le pari "Les deux équipes marquent" est passé dans 83 % des récents matchs de l'Égypte, l'option BTTS est très séduisante.

Pronostic 2 Égypte vs Afrique du Sud : Les deux équipes marquent : Oui – cote de 2.00 sur Unibet

Un trio offensif en feu

L'Égypte peut compter sur une attaque de feu avec Mostafa Mohamed, Mohamed Salah et Omar Marmoush. Tous trois ont été décisifs lors du premier match. Hassan a repositionné Marmoush (l'attaquant de Manchester City) dans un rôle plus axial, ce qui décuple son danger devant le but.

S'il peut paraître inconstant en club, il est transfiguré en sélection : l'attaquant a inscrit trois buts lors de ses quatre derniers matchs internationaux et reste sur une série de dix matchs sans défaite avec le maillot national. Contre le Zimbabwe, il a été le joueur le plus actif avec huit tentatives au but. Sa vitesse pourrait faire des ravages dans la défense sud-africaine.

Pronostic 3 Égypte vs Afrique du Sud : Buteur à tout moment : Omar Marmoush – cote de 3.20 sur Unibet

