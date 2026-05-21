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Selon les dernières informations, Aston Villa envisagerait des offres d’environ 100 millions de livres sterling pour le transfert de Morgan Rogers, et ce malgré le récent succès du club en Ligue Europa et sa qualification pour la Ligue des champions
Rogers a inscrit le but décisif lors de la finale de la Ligue Europa.
Le club s’est qualifié à plusieurs reprises pour cette prestigieuse compétition au cours des trois dernières saisons, dont un parcours mémorable jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions en 2024-2025, avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain, futur vainqueur de l’épreuve.
Cette saison, l’équipe a goûté à la gloire continentale en remportant l’Europa League sous la conduite d’Unai Emery, qui a ainsi soulevé le trophée pour la cinquième fois de sa carrière d’entraîneur. En finale, Fribourg a été dominé et battu 3-0, provoquant des scènes de liesse à Istanbul.
Avant de s’envoler pour la Coupe du monde, Rogers, 23 ans, a d’ailleurs trouvé le chemin des filets et démontré qu’il était taillé pour les grandes occasions, méritant pleinement de fréquenter l’élite mondiale.
- AFP
L’Aston Villa envisagerait-il des offres de 100 millions de livres sterling pour Rogers ?
Aston Villa peut offrir ces opportunités, mais le club sait que les convoitises se portent toujours sur ses joueurs stars dans les West Midlands. Sera-t-il tenté de les céder au meilleur prix, ou la Ligue des champions incitera-t-elle Rogers à rester dans son environnement actuel ?
Interrogé sur le sujet, Hutton, ancien arrière gauche des Villans, confie en exclusivité à GOAL via WSN : « Je pense que c’est un peu des deux. Un joueur de son niveau, aujourd’hui, ne peut qu’continuer à progresser.
« Il a eu ce tremplin à Villa pour se lancer. Je pense qu’il va jouer un rôle énorme en vue de la Coupe du monde. Tout joueur veut jouer au plus haut niveau. La Ligue des champions est désormais assurée, donc ça aide vraiment, mais tu as tout à fait raison.
Si un club met 100 millions de livres sur la table, le club pourrait être tenté d’accepter pour réinvestir dans l’effectif. Personnellement, je ne souhaite pas le voir partir, mais face à une offre de cette ampleur, je suis sûr que Villa écoutera. »
Les observateurs s’attendent à ce que plusieurs clubs manifestent leur intérêt lors du mercato estival.
Une autre légende de Villa, l’attaquant Andy Gray, s’était déjà confié à GOAL au sujet de la bataille qui pourrait s’engager pour obtenir la signature de Rogers : « Je pense que c’est une décision importante pour Morgan, car je sais qu’il a du talent. On le voit chaque semaine. Je sais qu’il veut réussir. Je le vois bien. Il possède un talent incroyable que d’autres rêveraient de s’approprier. Ça ne fait aucun doute.
Il faudrait beaucoup d’argent pour le faire partir, c’est une chose. Tout dépendra ensuite de la capacité d’Unai Emery à le convaincre de rester. Je lui dirais : “Écoute, on va aller de l’avant, on progresse, regarde les progrès qu’on a faits ces deux dernières années et regarde où on joue maintenant.
S’ils parviennent à le convaincre que son avenir est à Villa Park, ce serait formidable. Mais il ne fait aucun doute qu’on viendra le chercher, car il est extrêmement talentueux. »
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Jusqu’à quand le contrat de Rogers avec Aston Villa est-il valable ?
Si l’hypothèse d’un départ de Rogers vers un cador mondial, à l’image du Real Madrid, circule, Villa n’est pas contraint de le céder : l’emblématique numéro 27 est sous contrat jusqu’en 2031.
Ces paramètres maintiennent son prix de vente à un niveau élevé, et cette valorisation ne devrait cesser de grimper. La détermination de Villa sera peut-être mise à l’épreuve lors des prochains mercatos, mais le club ne se séparera pas de son jeune joueur de l’année 2025 de la PFA sans livrer un combat acharné.