Selon les dernières informations, Aston Villa envisagerait des offres d’environ 100 millions de livres sterling pour le transfert de Morgan Rogers, et ce malgré le récent succès du club en Ligue Europa et sa qualification pour la Ligue des champions

Le club s’est qualifié à plusieurs reprises pour cette prestigieuse compétition au cours des trois dernières saisons, dont un parcours mémorable jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions en 2024-2025, avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain, futur vainqueur de l’épreuve.

Cette saison, l’équipe a goûté à la gloire continentale en remportant l’Europa League sous la conduite d’Unai Emery, qui a ainsi soulevé le trophée pour la cinquième fois de sa carrière d’entraîneur. En finale, Fribourg a été dominé et battu 3-0, provoquant des scènes de liesse à Istanbul.

Avant de s’envoler pour la Coupe du monde, Rogers, 23 ans, a d’ailleurs trouvé le chemin des filets et démontré qu’il était taillé pour les grandes occasions, méritant pleinement de fréquenter l’élite mondiale.