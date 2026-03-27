Où voir les prochains matches de Lyon ? Chaînes TV, streaming et calendrier complet

Après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Toulouse (1-2) et Nice (2-3), l'Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca aborde une période cruciale entre le 22 octobre et le 13 novembre. Cette séquence de six rencontres combinant championnat et Ligue Europa pourrait redéfinir les ambitions lyonnaises.

Pour connaître le calendrier complet et les options de diffusion pour les prochains matchs de Lyon, les fans doivent être bien informés. En outre, ceux qui envisagent de placer des paris sur ces matchs ont tout intérêt à envisager l'utilisation d’un code promo PMU pour ajouter de la valeur à leurs paris.

En Ligue Europa, les Gones affrontent Bâle à domicile (23 octobre) puis se déplacent au Betis Séville (6 novembre). En championnat, Lyon reçoit Strasbourg (26 octobre), se rend au Paris FC (29 octobre) et à Brest (2 novembre), avant le choc contre le PSG au Groupama Stadium (9 novembre).

L'urgence de rebondir pour l'OL

Ces rendez-vous arrivent au pire moment pour l'OL, cinquième de Ligue 1 avec 15 points. La spirale négative inquiète : l'équipe n'avait plus enchaîné deux défaites depuis novembre-décembre 2023, période qui avait coûté son poste à Fabio Grosso. Paulo Fonseca, conscient des enjeux, a reconnu la nécessité de "tirer les leçons" après la désillusion toulousaine, pointant un manque d'agressivité défensive flagrant à Nice.

Le technicien portugais devra composer avec la rotation d'effectif imposée par ce calendrier dense, tout en restaurant la solidité défensive qui faisait la force lyonnaise en début de saison. L'Europa League, où l'OL affiche un bilan parfait (2 victoires), peut servir de tremplin, mais la réception du PSG constituera le véritable test pour mesurer la capacité de réaction des Gones.

Diffusion de l'OL en France : télévision & streaming

En France, les droits de diffusion du football sont en pleine reconfiguration. Pour la Ligue 1, la saison 2025-2026 marque une rupture avec le modèle précédent : la LFP a lancé sa propre plateforme Ligue 1+ pour diffuser directement les rencontres, en direct et en replay. Cette plateforme OTT/streaming centralise la majorité des matchs, à l’exception d’un match par semaine (le match du samedi à 17h) qui demeure diffusé par beIN Sports. Cela signifie que pour la plupart des affiches de l'OL en championnat, ce sera via Ligue 1+ qu’il faudra se connecter. Ce nouveau média est aussi distribué par d'autres groupes, tels que DAZN ou Amazon Prime.

Concernant les compétitions européennes, Canal+ détient les droits exclusifs de la Ligue Europa en France pour la période 2024-2027 : tous les matchs sont disponibles via les offres Canal+ et ses modules sportifs (Canal+ Sport, Canal+ Live, etc.). Ainsi, les rencontres telles que Lyon - Bâle ou Betis - Lyon seront accessibles à travers les chaînes du bouquet Canal+ ou ses services numériques.

Diffusion à l’étranger : comment suivre l'OL hors de France

Pour les fans de l'OL à l’étranger, les options dépendent fortement du pays. Pour les compétitions européennes (Ligue Europa), UEFA met à disposition des diffuseurs partenaires sur chaque territoire. Il faut donc consulter le diffuseur local officiel (chaîne sportive, bouquet football, ou plateformes streaming régionnelles).

Concernant la Ligue 1, selon les pays, la diffusion peut être assurée par des plateformes comme DAZN (lorsqu’il détenait encore les droits), ou des services locaux de streaming sportif (sous-licences ou licences nationales). Par exemple, DAZN est généralement présent dans plusieurs marchés étrangers comme acteur de diffusion sportive.

A noter que dans la région MENA, c'est généralement BeIN Sports qui diffuse des droits des compétitions où est engagé Lyon. Et pour voir les matches en streaming, c'est sur BeIN Connect ou l'application TOD. A condition d'être muni d'un VPN.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.