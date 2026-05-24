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Emi Martínez sera-t-il prêt pour la Coupe du monde avec l’Argentine ? Le gardien d’Aston Villa pourrait être opéré de son doigt cassé, une incertitude qui inquiète Lionel Messi et ses coéquipiers
Martinez se fracture un doigt après une frayeur en finale de la Ligue Europa
Dans un rebondissement surprenant après la victoire 3-0 d'Aston Villa contre Fribourg en finale de la Ligue Europa, Martinez a révélé qu'il avait joué malgré un doigt cassé. Le gardien a expliqué que la blessure s'était produite lors de l'échauffement d'avant-match. Des examens médicaux ont ensuite confirmé une petite fracture de l'annulaire de sa main droite, selon TyC Sport.
Si une intervention chirurgicale a un moment été envisagée avant la Coupe du monde des clubs de la CONMEBOL en Amérique du Nord, les derniers examens ont rassuré Lionel Scaloni et les champions en titre : une opération ne serait plus nécessaire et le temps de récupération est estimé à environ vingt jours.
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Martinez se confie sur le fait de jouer malgré la douleur
Martinez est revenu sur sa blessure après les célébrations de Villa, reconnaissant avoir joué sous le coup de la douleur durant toute la finale. Il a confié à ESPN : « Je me suis cassé un doigt pendant l’échauffement, mais je n’ai pas considéré cela comme un problème. C’était ma première fracture d’un doigt et, à chaque fois que je tentais d’attraper le ballon, mon doigt glissait dans l’autre sens. Mais ce sont des obstacles qu’il faut savoir surmonter. »
L'Argentine vit dans l'incertitude à la veille de son match d'ouverture de la Coupe du monde.
Bien que Martinez ait évité l’opération, il devrait manquer les derniers matchs de préparation de l’Argentine avant la Coupe du monde. L’Albiceleste doit affronter le Honduras le 6 juin au Texas, puis l’Islande trois jours plus tard en Alabama. Le joueur de 33 ans va se concentrer sur sa rééducation, tandis que le staff médical argentin suivra de près ses progrès.
Tout retard dans sa convalescence contraindrait Scaloni à envisager d’autres options avant le début du tournoi. L’Argentine entamera la défense de son titre contre l’Algérie le 17 juin à l’Arrowhead Stadium de Kansas City. Selon les estimations actuelles, Martínez pourrait être disponible, mais des incertitudes subsistent quant à son manque de rythme à l’approche de la compétition.
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Le compte à rebours est lancé : l’Argentine s’apprête à entamer la défense de son titre.
La priorité de l'Argentine est désormais d'assurer le plein rétablissement de Martínez avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Le gardien de but s'est imposé comme l'un des piliers de l'équipe grâce à son leadership et à ses performances dans les moments cruciaux. Alors que Lionel Messi mène le groupe vers une nouvelle quête du titre, Lionel Scaloni espère pouvoir compter sur son gardien titulaire sans accroc. Martínez pourrait être prêt pour l'affrontement contre l'Algérie, mais sa convalescence sera surveillée de près dans les prochaines semaines.