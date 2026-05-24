Dans un rebondissement surprenant après la victoire 3-0 d'Aston Villa contre Fribourg en finale de la Ligue Europa, Martinez a révélé qu'il avait joué malgré un doigt cassé. Le gardien a expliqué que la blessure s'était produite lors de l'échauffement d'avant-match. Des examens médicaux ont ensuite confirmé une petite fracture de l'annulaire de sa main droite, selon TyC Sport.

Si une intervention chirurgicale a un moment été envisagée avant la Coupe du monde des clubs de la CONMEBOL en Amérique du Nord, les derniers examens ont rassuré Lionel Scaloni et les champions en titre : une opération ne serait plus nécessaire et le temps de récupération est estimé à environ vingt jours.