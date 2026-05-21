Au lendemain de la victoire à Istanbul, Rogers s’est confié sur les exigences tactiques de son entraîneur. L’attaquant de 23 ans a été une menace constante durant la finale, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, justifiant ainsi sa place dans le onze de départ. Il attribue sa performance dans la surface de réparation aux conseils constants d’Emery.

« Le coach n’a pas arrêté de me répéter de marquer des buts plus faciles et d’aller dans la surface. Je suis content d’avoir pu m’y rendre et de l’avoir touché du bout du pied pour marquer. Donc oui, je suis content », a déclaré Rogers à TNT Sports. Son but en deuxième mi-temps a récompensé des mois de travail sur son placement et a contribué à la victoire 3-0 de Villa sur l’équipe de Bundesliga. Rogers a conclu : « Tout cela en valait la peine au final. J’essaie de donner le maximum et de faire de mon mieux. »







