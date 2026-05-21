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Unai Emery n’a cessé de « pousser » Morgan Rogers, et l’attaquant d’Aston Villa a fini par exaucer les vœux de son entraîneur lors de la victoire en finale de la Ligue Europa
La persévérance d’Emery finit par payer pour Rogers
Au lendemain de la victoire à Istanbul, Rogers s’est confié sur les exigences tactiques de son entraîneur. L’attaquant de 23 ans a été une menace constante durant la finale, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, justifiant ainsi sa place dans le onze de départ. Il attribue sa performance dans la surface de réparation aux conseils constants d’Emery.
« Le coach n’a pas arrêté de me répéter de marquer des buts plus faciles et d’aller dans la surface. Je suis content d’avoir pu m’y rendre et de l’avoir touché du bout du pied pour marquer. Donc oui, je suis content », a déclaré Rogers à TNT Sports. Son but en deuxième mi-temps a récompensé des mois de travail sur son placement et a contribué à la victoire 3-0 de Villa sur l’équipe de Bundesliga. Rogers a conclu : « Tout cela en valait la peine au final. J’essaie de donner le maximum et de faire de mon mieux. »
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Une soirée historique pour les Villans
Cette victoire revêt une importance capitale pour Aston Villa, club en quête de gloire depuis des décennies. En 2026, les Villans ajoutent un deuxième trophée continental à leur palmarès, aux côtés de la Coupe d’Europe conquise en 1982.
« C’est difficile à exprimer avec des mots, nous avons travaillé si dur pour cela », a expliqué l’attaquant. « Nous savions qu’il nous restait un match pour tout donner et nous avons tous répondu présent, nous avons réussi. C’est un grand moment pour les supporters, un grand moment pour le club. Cela restera dans l’histoire, c’est un grand moment. » Au coup de sifflet final, les scènes de liesse traduisaient le soulagement et la joie d’un public qui n’avait plus vu son équipe soulever un trophée majeur depuis la Coupe de la Ligue 1996.
Tielemans donne le ton
Si Rogers a apporté la touche finale, c’est Youri Tielemans qui a ouvert le score d’une superbe volée issue d’un corner court astucieusement orchestré. Le milieu de terrain belge a révélé que l’équipe avait passé très peu de temps à perfectionner ce coup de pied arrêté qui a déjoué la défense de Fribourg.
« On a tout donné, on a livré une performance de haut niveau, on a fait une super saison et couronner le tout avec ça, c’est incroyable », a déclaré Tielemans. « On n’a eu qu’une journée pour s’entraîner, on l’a fait lundi et ça a brillamment fonctionné ce soir. Je suis tellement heureux. Comme je l’ai dit, c’est incroyable. Ça a été une saison avec beaucoup de hauts et de bas. On a très mal commencé, notre niveau était vraiment médiocre. La façon dont on a renversé la situation est formidable. Tout le mérite revient aux joueurs, tout le mérite revient au staff. On a simplement continué à travailler, continué à y croire et on a fini par remporter la victoire. La Ligue des champions la saison prochaine et un trophée. »
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Le roi de l'Europa League
Cette victoire consolide un peu plus le statut d’Emery comme entraîneur le plus titré de l’histoire de la Ligue Europa. En conduisant Aston Villa au sacre, l’Espagnol a décroché son cinquième trophée dans la compétition, après trois succès avec Séville et un avec Villarreal.
Revenant sur son exploit personnel, l’Espagnol s’est montré humble face au record qu’il vient de battre. « Je suis toujours très reconnaissant envers l’Europe, envers toutes les compétitions, la Ligue Europa Conférence, la Ligue des champions, l’Europa League, mais surtout l’Europa League », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous nous sommes battus avec acharnement dans cette compétition et avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons abordé chaque match avec sérieux cette saison. » Qualifié pour la Ligue des champions l’an prochain, l’entraîneur des Villans vise désormais une nouvelle aventure à élimination directe sur la plus grande scène continentale.