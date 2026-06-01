Entraîneur européen de l'année : Mikel Arteta, Luis Enrique et le top 20 des meilleurs entraîneurs de la saison 2025-2026 selon GOAL – le classement complet

Arsenal a mis fin à sa longue attente en remportant enfin la Premier League, tandis que le Bayern Munich, l’Inter et Barcelone ont également dominé leurs championnats respectifs. La victoire du PSG a par ailleurs empêché un triplé historique des clubs anglais, Aston Villa et Crystal Palace ayant déjà conquis l’Europa League et la Ligue Europa Conférence.

Les coachs de ces formations ont brillé, mais d’autres techniciens ont également mené leurs équipes vers des parcours de rêve ou des succès inattendus. Mais qui sont les entraîneurs les plus performants de la saison ?

Les rédacteurs et éditeurs de FootballCo à travers l’Europe ont donc planché sur la question. Voici notre top 20 :