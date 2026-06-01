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Euro Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Entraîneur européen de l'année : Mikel Arteta, Luis Enrique et le top 20 des meilleurs entraîneurs de la saison 2025-2026 selon GOAL – le classement complet

Opinion
Ligue des Champions
M. Arteta
Luis Enrique
V. Kompany
C. Fabregas
U. Emery
H. Flick
P. Guardiola
Arsenal
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Bayern Munich
Manchester City
Inter
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Liga Portugal
Ligue Europa
C. Chivu
A. Iraola
F. Farioli
P. Sage
J. Schuster
P. Matarazzo
S. Hoeness
R. Le Bris
K. Andrews
P. Bosz
D. Schreuder
D. McInnes
M. Lustrinelli
Premiership
Como
VfB Stuttgart
Fribourg
Real Sociedad
Aston Villa
Bournemouth
Brentford
Sunderland
Hearts
PSV
Lens
NEC Nijmegen
FC Thoune
FEATURES

La saison européenne 2025-2026 s’est conclue de la même manière que l’exercice 2024-2025 : le Paris Saint-Germain a de nouveau soulevé la Coupe d’Europe à l’issue de la finale de la Ligue des champions. La victoire de samedi contre Arsenal à Budapest fut bien plus disputée que l’écrasante finale remportée face à l’Inter à Munich, mais elle a été accueillie avec la même ferveur par le club de la capitale et ses supporters, qui réalisent ainsi le doublé après avoir déjà conquis la Ligue 1.

Arsenal a mis fin à sa longue attente en remportant enfin la Premier League, tandis que le Bayern Munich, l’Inter et Barcelone ont également dominé leurs championnats respectifs. La victoire du PSG a par ailleurs empêché un triplé historique des clubs anglais, Aston Villa et Crystal Palace ayant déjà conquis l’Europa League et la Ligue Europa Conférence.

Les coachs de ces formations ont brillé, mais d’autres techniciens ont également mené leurs équipes vers des parcours de rêve ou des succès inattendus. Mais qui sont les entraîneurs les plus performants de la saison ?

Les rédacteurs et éditeurs de FootballCo à travers l’Europe ont donc planché sur la question. Voici notre top 20 :

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Keith Andrews (Brentford)

    Avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, Brentford était largement annoncé comme un candidat à la relégation. Le nouvel entraîneur Keith Andrews devait en effet prendre la suite de Thomas Frank tout en gérant les départs du capitaine Christian Norgaard et des attaquants stars Bryan Mbeumo et Yoane Wissa, auteurs de 39 des 66 buts de l’équipe la saison précédente.

    Pourtant, les « Bees » ont déjoué les pronostics : Andrews a mené son équipe à la neuvième place de la Premier League, égalant ainsi le meilleur résultat obtenu sous Frank. La seule déception ? L’Europe manquée à la différence de buts, une série de seulement deux victoires en 13 matchs de clôture ayant finalement coûté cher.

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  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    19Peter Bosz (PSV)

    Aucun championnat européen n’a connu un vainqueur aussi dominant que l’Eredivisie, où le PSV a défendu son titre avec brio, terminant avec une avance colossale de 19 points sur le Feyenoord, deuxième, sous la houlette de Peter Bosz. Son équipe a inscrit 101 buts en 34 matches de championnat, un total qui la place à nouveau très loin devant son plus proche poursuivant (le NEC Nimègue, avec 77 buts).

    Récompensé par une prolongation de contrat de deux ans après ce troisième sacre consécutif, Bosz espère toutefois une meilleure campagne en Ligue des champions la saison prochaine : malgré des victoires retentissantes contre Naples et Liverpool, le PSV n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Regis Le Bris (Sunderland)

    Certes, Sunderland a dépensé sans compter l’été dernier pour un promu, alignant des recrues confirmées, et pourtant la plupart des observateurs annonçaient encore la relégation des Black Cats en Premier League juste avant leur premier exercice dans l’élite depuis 2017. Le simple fait qu’ils n’aient jamais frôlé la zone de relégation constitue déjà un immense succès pour Régis Le Bris. Pourtant, leur septième place finale et la qualification pour l’Europa League dépassent toutes les attentes raisonnables.

    Son groupe, jamais intimidé par son retour parmi l’élite, avait déjà assuré son maintien à la mi-saison. Quelques contre-performances au début du printemps ont momentanément relancé le débat sur l’avenir du technicien français, mais celui-ci a répondu de la meilleure des manières en s’imposant face à Everton puis Chelsea pour conclure l’exercice et faire exploser de joie le Stadium of Light.

    Sans oublier les deux victoires sur Newcastle, à domicile comme à l’extérieur. Une saison inoubliable sur les bords de la Wear.

  • 17Dick Schreuder (NEC Nimègue)

    Le NEC Nimègue s’est qualifié pour les compétitions européennes à seulement trois reprises par le passé. Pourtant, le club pourrait goûter à la Ligue des champions la saison prochaine, grâce à la troisième place conquise en Eredivisie sous la conduite de Dick Schreuder, synonyme de billet pour les tours préliminaires de la plus prestigieuse des coupes européennes.

    De retour aux Pays-Bas l’été dernier après une expérience espagnole avec Castellón, Schreuder a immédiatement imposé son autorité : une victoire 5-0 contre l’Excelsior Rotterdam lors de son premier match a lancé une saison mémorable, ponctuée par une finale de Coupe des Pays-Bas perdue face à l’AZ Alkmaar.

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    16Derek McInnes (Hearts)

    Malgré une conclusion de saison légèrement amère, le travail de Derek McInnes à la tête des Hearts mérite d’être souligné. Pour la première fois depuis le titre d’Aberdeen en 1985 sous Sir Alex Ferguson, une équipe autre que le Celtic ou les Rangers était à deux doigts de briser l’hégémonie de l’Old Firm.

    Soutenu par Jamestown Analytics, la société d’analyse de données appartenant à Tony Bloom qui a contribué à l’essor de Brighton en Premier League, le technicien a su mixer avec justesse des éléments peu connus et des cadres déjà en place à Tynecastle. Sans une, deux, voire trois ou quatre décisions arbitrales litigieuses, le titre aurait pu échouer dans l’escarcelle des Jambos.

  • 15Mauro Lustrinelli (FC Thoune)

    Le titre de champion le plus inattendu d’Europe pour la saison 2025-2026 revient sans conteste au FC Thun, en Suisse. Le club a failli mettre la clé sous la porte lors de sa relégation en deuxième division en 2020, mais il a réussi un retour en force remarquable, en grande partie grâce au travail de l’entraîneur Mauro Lustrinelli.

    N’ayant jamais entraîné avant de prendre les commandes du club en 2022, il l’a d’abord conduit en D1, puis lui a offert, cette saison, un premier titre en 128 ans d’existence. Malgré cinq points d’avance seulement au classement final, l’écart réel était plus net : Thoune n’a en effet pas gagné ses cinq dernières rencontres, une fois le sacre mathématiquement acquis.

    Ses exploits ayant attiré l’attention, il a été nommé nouvel entraîneur de l’Union Berlin en Bundesliga après ce succès inattendu.

  • Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    14Sebastian Hoeness (Stuttgart)

    Nommé alors que le club occupait la dernière place de la Bundesliga et risquait la relégation en avril 2023, Sebastian Hoeness a réalisé un travail remarquable à la tête de Stuttgart au cours des trois dernières années, commençant par assurer le maintien.

    Quatrièmes cette saison, les Suabes retrouveront la Ligue des champions pour la deuxième fois en trois ans. Ils ont aussi disputé une deuxième finale consécutive de la DFB-Pokal, malgré la défaite face au Bayern Munich et à Harry Kane à Berlin.

    Hoeness a ainsi confirmé son statut de jeune entraîneur le plus prometteur du continent, et il ne devrait pas manquer de séduire bientôt un club plus ambitieux que Stuttgart.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    13Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

    La Real Sociedad a connu une première moitié de saison catastrophique et ne comptait que deux points d'avance sur la zone de relégation de la Liga lorsque Pellegrino Matarazzo a été nommé à la tête de l'équipe en décembre. L'Américain a ensuite orchestré une véritable remontée : sous sa houlette, la Real n'a perdu que deux de ses 15 premiers matchs, ce qui lui a non seulement permis de s'éloigner de la zone de relégation, mais aussi d'atteindre la finale de la Copa del Rey.

    Les Basques ont ensuite accroché un match nul 2-2 face à l’Atlético Madrid en finale à Séville, avant de l’emporter 4-3 aux tirs au but et de décrocher le septième trophée majeur de l’histoire du club. Si le niveau de performance a légèrement fléchi après cette soirée glorieuse, l’impression laissée par Matarazzo lors de sa première demi-saison en Espagne reste remarquable.

  • Sport-Club Freiburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    12Julian Schuster, milieu de terrain expérimenté, évolue au sein du club allemand SC Freiburg.

    Après avoir mené Fribourg à la cinquième place lors de sa première saison à la tête de l'équipe, Julian Schuster a confirmé son talent en guidant le club allemand vers sa toute première finale européenne. Jamais les Breisgau-Brasilianer n'avaient franchi le cap des huitièmes de finale sur la scène continentale, mais ils ont successivement éliminé Genk, le Celta Vigo et Braga pour atteindre la finale de la Ligue Europa.

    Dominés par Aston Villa le soir de la finale, eux et leur entraîneur n’en demeurent pas moins auteurs d’une saison remarquable : qualification européenne grâce à une 7e place en Bundesliga et demi-finale de DFB-Pokal. À 41 ans, Schuster s’impose comme un technicien recherché et pourrait attirer les convoitises des grands clubs dans les années à venir.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    11Pep Guardiola (Manchester City)

    Ce n’était pas un Manchester City au sommet de sa forme – les Citizens ont laissé filer des points lors de quinze rencontres de championnat et ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions – mais Pep Guardiola a su tirer le meilleur d’un effectif en pleine transition, lors de ce qui s’est révélé être sa dernière saison sur le banc de l’Etihad.

    Le technicien catalan a réussi à intégrer les nouvelles recrues Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo et Marc Guehi, tandis que les jeunes espoirs Jeremy Doku, Nico O’Reilly et Abdukodir Khusanov ont affiché des progrès prometteurs.

    Au regard de la chute spectaculaire de la saison précédente, le fait qu’il ait tenu la dragée haute à Arsenal aussi longtemps tout en conquérant la FA Cup et la Carabao Cup force le respect. Il quitte ainsi l’Etihad en laissant une base solide sur laquelle son successeur, Enzo Maresca, pourra s’appuyer.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    10Pierre Sage (Lens)

    Fin février, Lens semblait en mesure de briguer le titre de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. L’équipe de Pierre Sage tenait tête aux champions d’Europe aux moyens colossaux, contraignant Luis Enrique à aligner ses stars plus tôt que prévu dans la saison.

    Sage a su tirer le meilleur de ses recrues, notamment Florian Thauvin et Odsonne Edouard, et même si le club artésien a finalement dû se contenter de la deuxième place, il a conclu sa saison en remportant sa première Coupe de France aux dépens de Nice en mai. Pour un premier exercice sur le banc lensois, Sage a donc réussi une performance quasi parfaite.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-ALVERCAAFP

    9Francesco Farioli (Porto)

    Au regard des événements de la saison passée, on aurait pu comprendre que Francesco Farioli prenne un peu de recul. L’Italien avait démissionné de son poste à la tête de l’Ajax après que le club néerlandais eut dilapidé une avance de neuf points lors des cinq dernières journées d’Eredivisie, offrant ainsi le titre au PSV. Mais il s’est immédiatement remis en selle en acceptant le poste d’entraîneur de Porto.

    À 37 ans, le technicien a fait le bon choix : il a mené les Dragons vers leur premier titre de Liga Portugal depuis 2022, validé avec deux journées d’avance, tandis que le Sporting CP et le Benfica, resté invaincu, suivaient dans son sillage. Son équipe n’a concédé que deux défaites en championnat, lui permettant de redorer son blason d’un des meilleurs jeunes entraîneurs européens.

  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Andoni Iraola (Bournemouth)

    Bournemouth a entamé la saison privée de son gardien et de trois quarts de sa défense titulaire, avant de céder en janvier son meilleur attaquant, Antoine Semenyo. Un technicien moins expérimenté aurait pu invoquer des circonstances atténuantes si les Cherries avaient chuté au classement. Mais Andoni Iraola n’est pas un entraîneur comme les autres.

    Iraola a rapidement reconstruit sa défense tout en renforçant d’autres secteurs du jeu, et Bournemouth s’est retrouvé à la deuxième place du classement après n’avoir perdu qu’un seul de ses neuf premiers matchs. Ce brillant départ a toutefois failli s’évanouir : une série de onze rencontres sans victoire a fait retomber les Cherries à deux doigts de la zone de relégation.

    Le départ imminent de Semenyo, annoncé vers Manchester City, faisait craindre le pire au Vitality Stadium. Mais l’ailier, auteur d’un but victorieux dans le temps additionnel lors de son ultime sortie contre Tottenham, a déclenché une série de 18 matchs sans défaite jusqu’à la fin de l’exercice, offrant au club une historique sixième place et une qualification européenne.

    Liverpool devrait donc lui confier le banc d’Anfield pour succéder à Arne Slot.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    7Cristian Chivu (Inter)

    Chargé de succéder à Simone Inzaghi, Cristian Chivu a dû redresser l’Inter Milan après l’éclatement des rêves de triplé lors du dernier mois de la saison précédente. Malgré un départ laborieux ponctué par une Coupe du monde des clubs décevante, le technicien roumain a rapidement remis les Nerazzurri sur les rails à San Siro.

    Les Nerazzurri ont conclu le championnat avec 11 points d’avance, prenant leur distance au début du printemps, puis ont conquis la Coppa Italia en dominant la Lazio après un remarquable come-back en demi-finale face à Côme.

    Mieux vaut oublier leur élimination surprise en Ligue des champions face à Bodo/Glimt, mais Chivu peut se féliciter de son bilan, lui qui n’avait que quatre mois d’expérience en tant qu’entraîneur en première division avec Parme.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    6Hansi Flick (Barcelone)

    Si la ligne haute audacieuse imposée par Hansi Flick pourrait freiner les ambitions du FC Barcelone en Ligue des champions, le bilan national de l’entraîneur allemand, depuis son arrivée en 2024, reste incontestable.

    Le Barça a défendu avec succès son titre de champion de Liga, terminant avec huit points d’avance sur le Real Madrid, deuxième au classement, malgré les absences prolongées pour blessure de joueurs clés comme Lamine Yamal, Raphinha, Pedri et Frenkie de Jong.

    Son équipe propose l’un des jeux les plus spectaculaires du continent, et avec un président Joan Laporta prêt à investir massivement cet été, peu nombreux sont ceux qui oseraient parier contre un nouveau sacre la saison prochaine.

  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    5Cesc Fàbregas (Como)

    Joueur brillant, Cesc Fàbregas confirme désormais ses talents de stratège sur le banc. Après avoir mené Côme, fraîchement promu, vers un confortable milieu de tableau lors de sa première saison, l’ancien milieu de terrain visait cette année une qualification européenne. Peu d’observateurs anticipaient toutefois l’exceptionnelle campagne du club.

    L’ancien milieu de terrain a mené son équipe à la quatrième place de la Serie A, synonyme de qualification historique pour la Ligue des champions. La formation lombarde a terminé avec la meilleure défense du championnat (29 buts encaissés en 38 journées), tandis que l’étincelant Nico Paz a poursuivi son épanouissement sous la houlette de Fabregas, animant les offensives avec brio.

    La plupart des postes vacants dans les grands clubs étant désormais pourvus, Fabregas devrait logiquement rester à la tête de Como la saison prochaine, alors que le club s’apprête à découvrir l’élite européenne.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    Aston Villa avait commencé la saison par cinq matchs sans victoire ni but marqué, ce qui laissait craindre que l’influence d’Unai Emery sur le club ait atteint ses limites, le calme plat du mercato estival accentuant cette impression de stagnation à Villa Park.

    Néanmoins, l’entraîneur basque a rapidement rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs stratèges du Vieux Continent : un redressement fulgurant a propulsé les Villans dans la course au titre à la mi-saison. Si un passage à vide hivernal les a ensuite rétrogradés au classement, ils ont conclu l’exercice à la quatrième place, synonyme de retour en Ligue des champions.

    Ajoutez à cela un nouveau triomphe en Ligue Europa, et Emery continue de prouver, encore et encore, que ses détracteurs avaient tort.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    3Vincent Kompany (Bayern Munich)

    Le Bayern Munich avait recruté Vincent Kompany avec une certaine prudence, six autres entraîneurs ayant auparavant refusé le poste avant l’arrivée du technicien de Burnley en 2024. Les Bavarois ne pourraient toutefois pas être plus satisfaits : sous la conduite du Belge, l’équipe a réalisé d’énormes progrès lors d’une saison haletante à l’Allianz Arena.

    Son équipe a proposé le football offensif le plus séduisant du continent et a inscrit 122buts pour conserver son titre en Bundesliga, terminant avec 16 points d’avance sur le Borussia Dortmund, deuxième du classement. Le club a également soulevé la DFB-Pokal et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, preuve d’une progression européenne, même si Kompany peut estimer avoir laissé passer une chance en raison de la forme de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Après trois finales perdues d’affilée et cinq saisons sans trophée, Arsenal et Mikel Arteta ont enfin franchi le seuil en remportant une Premier League amplement méritée. Progressivement, l’Espagnol s’est éloigné du modèle « à la Guardiola » pour forger un groupe capable de répondre aux exigences physiques et aux duels aériens désormais prévalents, tout en conservant sa solidité sur coups de pied arrêtés.

    Certains écueils ont bien sûr émaillé le parcours, mais les Gunners ont dominé la saison anglaise et n’ont concédé qu’une seule défaite sur la scène européenne, en finale de Ligue des champions, aux tirs au but. Compte tenu de l’état du club à son arrivée, le chemin parcouru par l’Espagnol est remarquable, et les éloges qui lui parviennent sont amplement mérités.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    1Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

    Si le triplé conquis la saison passée ne suffisait pas à installer Luis Enrique parmi les plus grands entraîneurs de sa génération, sa capacité à conserver les titres de Ligue 1 et de Ligue des champions confirme sans équivoque son talent.

    Le PSG n’a pas eu la partie facile en championnat, Lens lui ayant donné du fil à retordre jusqu’au bout, et le club a connu une élimination embarrassante en Coupe de France face au Paris FC ; mais la fin justifie les moyens, et l’ancien entraîneur du FC Barcelone mérite d’être salué pour la façon dont il a géré son effectif afin que les meilleurs joueurs du PSG soient au meilleur de leur forme pour leurs exploits européens.

    Si le collectif n’a pas toujours affiché la même fluidité que lors de son triplé historique, il a pu s’appuyer sur l’une des attaques les plus redoutables de la planète pour offrir au Parc des Princes une nouvelle campagne européenne de premier plan.