Le FC Barcelone a franchi une étape officielle vers son retour sur la scène européenne, après avoir déposé un dossier complet auprès de l'Union européenne de football (UEFA) en vue d'accueillir la finale de la Ligue des champions 2029 au stade Spotify Camp Nou.

Dans un communiqué officiel, le club catalan précise avoir déposé son dossier en collaboration avec la mairie de Barcelone et le gouvernement régional de Catalogne, avec le soutien explicite de la Fédération royale espagnole de football.

Le club assure que ce dossier satisfait à l’ensemble des exigences techniques, contractuelles et institutionnelles de l’UEFA, et inclut les garanties prouvant que la ville et son stade sont capables d’accueillir l’un des plus grands rendez-vous du football mondial.

Cette première phase du processus de candidature se clôt désormais ; elle sera suivie d’une période d’évaluation menée par l’UEFA au cours des prochains mois, avant la désignation du stade hôte de la finale 2029.

Le club catalan rappelle que Barcelone possède une solide expérience dans l’accueil d’événements sportifs internationaux, et que le Camp Nou, déjà théâtre de grandes finales continentales et mondiales, est l’un des stades les plus emblématiques d’Europe.

Le communiqué rappelle que le stade est actuellement transformé dans le cadre du projet « Espai Barça » et qu’il sera, une fois les travaux achevés, l’un des stades les plus modernes au monde en termes de capacité, de technologie et de services.

L’UEFA doit dévoiler le stade hôte de la finale 2029 au quatrième trimestre, alors que d’autres villes européennes, dont les noms n’ont pas encore été révélés, sont également en lice.