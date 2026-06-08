Fort d’une victoire écrasante aux élections (65 % contre 35 %), qui lui a assuré un nouveau mandat à la présidence, Florentino Pérez n’a pas tardé à intensifier le conflit que mène le Real Madrid contre son éternel rival. Le club a officiellement transmis un dossier juridique explosif à l’UEFA, seule instance considérée comme ayant l’autorité nécessaire pour imposer la « sanction exemplaire » que Madrid juge indispensable.

Si les précédents rapports évoquaient une exclusion des compétitions européennes, AS révèle désormais que la direction du Bernabéu pousse pour une sanction sans précédent : effacer les titres passés du Barça des registres officiels.

Cette démarche marque l’effondrement total des relations diplomatiques entre les deux plus grands clubs espagnols. Pérez s’est exprimé sans détour sur la nécessité de cette action, déclarant de manière célèbre que la relation entre les deux géants espagnols était officiellement morte.