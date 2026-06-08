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Le Real Madrid demande à l'UEFA de retirer ses titres au FC Barcelone. Un dossier explosif a été transmis depuis le Santiago Bernabéu à la suite du scandale de corruption lié à l'affaire Negreira
Pérez vise des sanctions sans précédent
Fort d’une victoire écrasante aux élections (65 % contre 35 %), qui lui a assuré un nouveau mandat à la présidence, Florentino Pérez n’a pas tardé à intensifier le conflit que mène le Real Madrid contre son éternel rival. Le club a officiellement transmis un dossier juridique explosif à l’UEFA, seule instance considérée comme ayant l’autorité nécessaire pour imposer la « sanction exemplaire » que Madrid juge indispensable.
Si les précédents rapports évoquaient une exclusion des compétitions européennes, AS révèle désormais que la direction du Bernabéu pousse pour une sanction sans précédent : effacer les titres passés du Barça des registres officiels.
Cette démarche marque l’effondrement total des relations diplomatiques entre les deux plus grands clubs espagnols. Pérez s’est exprimé sans détour sur la nécessité de cette action, déclarant de manière célèbre que la relation entre les deux géants espagnols était officiellement morte.
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Le dossier explosif de 500 pages
Selon AS, le rapport transmis à Nyon est un document de 500 pages extrêmement détaillé. Il contient, selon les responsables madrilènes, des « preuves irréfutables » d’une corruption systémique qui aurait influencé les résultats de la Liga durant deux décennies.
Le dossier détaille, saison après saison, les points que le Real Madrid estime avoir perdus en raison de décisions arbitrales partisanes. Florentino Pérez a été remarquablement précis dans ses accusations, affirmant précédemment que « cette année, ils nous ont pris entre 16 et 18 points ».
En transmettant ces éléments à l’UEFA, le club merengue entend persuader le président Aleksander Ceferin qu’une simple amende ou une suspension temporaire serait insuffisante au regard de la gravité des faits allégués.
La position de l'UEFA et la stratégie d'attente
Ceferin avait précédemment qualifié l’affaire Negreira l’une des situations les plus graves auxquelles il ait été confronté dans le monde du football depuis ses débuts dans ce milieu en 2023. Alors que l’instance dirigeante du football européen avait suspendu sa propre enquête pour laisser la justice espagnole mener ses procédures, l’arrivée du dossier madrilène remet cette affaire au premier plan en Suisse.
Les récentes rencontres entre Pérez, Ceferin et le président de la FIFA, Gianni Infantino, sont désormais interprétées comme un travail préparatoire stratégique en vue de cette saisine officielle.
Sous la pression de la capitale, l’UEFA n’a pas encore précisé si elle disposait de la compétence juridique et de la volonté politique pour retirer a posteriori des titres nationaux. L’instance est toutefois restée « vigilante » et, détail significatif, n’a jamais clôturé son dossier concernant le club catalan.
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Une nouvelle ère s’ouvre au Bernabéu.
Alors que le contentieux judiciaire s’intensifie, le Real Madrid engage simultanément une profonde refonte sportive. Le club s’apprête à présenter José Mourinho comme nouvel entraîneur dans les prochains jours, signalant un retour à une ligne institutionnelle plus combative, sur le terrain comme en coulisses. En parallèle, le club a déjà finalisé les arrivées d’Ibrahima Konaté et de Denzel Dumfries, tout en assurant le retour de Nico Paz dans le groupe pro.
Cette double stratégie, conjuguant recrutement offensif et bataille judiciaire, indique que Pérez entend utiliser son nouveau mandat pour remodeler durablement la hiérarchie du football espagnol.