Selon le journal espagnol « AS », José Mourinho a dû, à Benfica, gérer une situation illustrant l’évolution de son management : le jeune Schiliderop, arrivé comme l’un des plus grands espoirs européens, ne répondait pas aux attentes.

Au lieu de l’abandonner, le technicien portugais a alors redoublé d’efforts sur le plan psychologique, surtout lorsque la situation s’est dégradée en novembre 2025 : le joueur a été impliqué dans une affaire pénale liée à la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant un mineur, un incident rappelant celui qu’avait vécu Asensio au Real Madrid.

Conscient de l’enjeu, le technicien portugais choisit alors de le protéger et de lui témoigner un soutien sans faille. En parallèle, il exige de son joueur plus d’implication défensive, d’agressivité, d’intensité et de régularité pour qu’il puisse démontrer son vrai potentiel – ce que le jeune homme parviendra finalement à faire.

Benfica envisageait de céder Škjelderup au Club Bruges pour 10 millions d’euros lors du mercato d’hiver, mais Mourinho s’y est fermement opposé. et a transformé un joueur à la dérive en l’une des stars de la saison : 10 buts (dont un doublé contre le Real Madrid) et 7 passes décisives.

Le joueur norvégien a publiquement reconnu que c’est Mourinho qui l’a aidé à surmonter cette crise. Benfica aurait récemment reçu une offre de 70 millions d’euros pour céder ses services.