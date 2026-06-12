Pour son retour au Real Madrid, l’entraîneur portugais José Mourinho opère un changement radical dans son style de management. Fini les confrontations et les éclats d’humeur ; il mise désormais sur la construction du jeu et un marquage intelligent des joueurs. Une évolution tactique majeure par rapport à la version qu’il avait laissée en partant de la capitale espagnole il y a treize ans.
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De la colère à la maîtrise… Comment Mourinho a-t-il mis fin à son obsession des batailles ?
Un nouveau joueur fait son apparition.
Selon le journal espagnol « AS », José Mourinho a dû, à Benfica, gérer une situation illustrant l’évolution de son management : le jeune Schiliderop, arrivé comme l’un des plus grands espoirs européens, ne répondait pas aux attentes.
Au lieu de l’abandonner, le technicien portugais a alors redoublé d’efforts sur le plan psychologique, surtout lorsque la situation s’est dégradée en novembre 2025 : le joueur a été impliqué dans une affaire pénale liée à la diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant un mineur, un incident rappelant celui qu’avait vécu Asensio au Real Madrid.
Conscient de l’enjeu, le technicien portugais choisit alors de le protéger et de lui témoigner un soutien sans faille. En parallèle, il exige de son joueur plus d’implication défensive, d’agressivité, d’intensité et de régularité pour qu’il puisse démontrer son vrai potentiel – ce que le jeune homme parviendra finalement à faire.
Benfica envisageait de céder Škjelderup au Club Bruges pour 10 millions d’euros lors du mercato d’hiver, mais Mourinho s’y est fermement opposé. et a transformé un joueur à la dérive en l’une des stars de la saison : 10 buts (dont un doublé contre le Real Madrid) et 7 passes décisives.
Le joueur norvégien a publiquement reconnu que c’est Mourinho qui l’a aidé à surmonter cette crise. Benfica aurait récemment reçu une offre de 70 millions d’euros pour céder ses services.
- AFP
L’homme de combat
Les prochains jours confirmeront cette évolution : le Mourinho revenu à Madrid n’est plus l’entraîneur qui avait quitté la capitale il y a treize ans. Le technicien portugais ne s’assoit plus, après une défaite, devant les micros, furieux et en colère, pour critiquer vertement ses joueurs, Au contraire, le technicien portugais s’est adapté aux exigences du football moderne.
Il a pleinement conscience que chaque joueur est une véritable micro-entreprise et les gère avec intelligence et sérénité. Il s’est entouré d’une équipe qui ne laisse rien au hasard : relations médias, communication digitale, gestion des réseaux sociaux… chaque détail est mesuré avec une précision d’horloger.
Le Portugais applique un nouveau modèle de leadership : il a considérablement modifié son style de direction et sa relation avec les joueurs par rapport à son premier passage sur le banc madrilène. Cette nouvelle version du « Special One » privilégie désormais le lien avec le groupe plutôt que les conflits et les confrontations. garantissant ainsi la pérennité de ses projets à long terme.
Cette maturité s’inscrit logiquement après 27 saisons passées sur les terrains de haut niveau et reflète l’influence de la mondialisation et des réseaux sociaux sur la gestion moderne des carrières sportives.
Si ses piliers demeurent l’ambition et l’obsession de la victoire et l’exigence d’un travail quotidien rigoureux demeurent, son style de direction s’est affiné, devenant plus stratégique et tourné vers la construction de structures durables au sein de ses équipes. Aujourd’hui, il privilégie la persuasion et l’accompagnement des joueurs plutôt que l’imposition autoritaire, mettant en avant la responsabilité individuelle de chacun.
Le vestiaire, véritable sanctuaire où se préparent les joueurs avant de fouler la pelouse, incarne l’intimité stratégique d’une équipe.
Le vestiaire est un sanctuaire inviolable aux yeux de l’entraîneur portugais, qui n’a jamais perdu son instinct technique. La protection du groupe demeure une priorité non négociable ; il se fait encore et toujours bouclier pour préserver ses joueurs en période de crise ou d’épreuve.
C’est pourquoi il exige toujours à ses côtés un entraîneur adjoint issu du club, doté d’une réelle stature et d’une légitimité auprès du groupe, mais capable de rester en retrait. quels que soient les résultats, c’est lui qui encaisse les coups pour protéger ses joueurs, et les pressions extérieures lui sont adressées personnellement, ce qui permet à son effectif de se concentrer pleinement sur sa performance sportive.
Le Mourinho dont se souviennent les supporters se lançait dans mille et une batailles : arbitres, calendrier, Valdano, médias… Mais l’expérience a appris au « nouveau » Mourinho à sélectionner avec précision ses combats, il concentre désormais son énergie sur ce qui apporte une vraie valeur ajoutée au projet sportif et renforce la cohésion du groupe.
Certaines constantes demeurent : ambition, loyauté envers le groupe, obsession de la victoire et exigence d’un effort maximal. mais sa méthode et son style de travail ont considérablement évolué. Le Mourinho d’aujourd’hui veut construire en renforçant la responsabilité individuelle, en instaurant la confiance et en s’appuyant sur la solidité de l’identité collective, afin de prouver qu’il est désormais un tout autre Mourinho.