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La malédiction européenne de Mourinho met en garde le Real Madrid

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Va-t-il enfin vaincre son complexe face au Real Madrid ?

Le Real Madrid s’apprête à nommer le vétéran portugais José Mourinho au poste d’entraîneur, en remplacement d’Álvaro Arbeloa. L’objectif est clair : retrouver les podiums nationaux et européens après une saison sans titre.

Toutefois, cette nomination intervient alors que le technicien affiche un bilan historiquement défavorable en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

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Le « Special One » n'a pas goûté à la victoire lors de ses 10 dernières sorties en phase à élimination directe de la C1 (4 nuls, 6 défaites).

Il s’agit de la plus longue série sans victoire pour un entraîneur dans l’histoire des phases à élimination directe de la plus grande compétition européenne, selon le site français « stats foot ».

Sa dernière victoire à élimination directe en C1 remonte au 8 avril 2014, lorsqu’il avait mené Chelsea face au Paris Saint-Germain (2-0) en quarts de finale.

Le technicien portugais a ensuite chuté lors de ses deux dernières sorties européennes : éliminé au stade des barrages par le Real Madrid (2-1, 1-0), après avoir pourtant créé la surprise en battant les Merengues 4-2 au premier tour.

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