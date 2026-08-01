Le club anglais d'Arsenal est entré en force dans la course à la signature de la star brésilienne Vinicius Junior, dans un transfert qui pourrait ébranler le marché estival, au milieu des complications entourant l'avenir du joueur avec le Real Madrid, avec qui son contrat expire à l'été 2027.

Le journal britannique « The Athletic » a révélé que les Gunners ont bouclé leur offre officielle au club madrilène, d'une valeur de 145 millions d'euros, dont 135 millions comme montant fixe auxquels s'ajoutent d'autres variables, dans une tentative sérieuse d'engager l'ailier brésilien âgé de 26 ans.

Le journaliste David Ornstein a indiqué que Vinicius s'était montré ouvert à l'idée d'un transfert en Premier League, un développement notable qui place le Real Madrid face à un véritable dilemme concernant l'avenir de l'une de ses plus grandes vedettes.

Des rapports anglais avaient déjà évoqué la conclusion d'un accord de principe entre Arsenal et l'agence Roc Nation, qui représente le joueur, le club londonien ayant l'intention de proposer le plus gros contrat de son histoire pour séduire la star brésilienne, selon les informations du journal « The Sun ».

Le Real Madrid se trouve dans une situation délicate, n'ayant reçu aucune réponse de Vinicius à l'offre de prolongation qui lui a été soumise depuis une année entière, ce qui place le club face à des choix difficiles : soit accepter la généreuse offre anglaise, soit prendre le risque de perdre le joueur gratuitement dans quelques mois, lorsqu'il sera libre de négocier avec d'autres clubs.

La question la plus importante demeure : le club madrilène acceptera-t-il de se séparer de son duo offensif le plus emblématique, Vinicius et Mbappé, à qui il ne reste également qu'une année de contrat, ou tentera-t-il de convaincre la star brésilienne de rester malgré le blocage des négociations de prolongation depuis des mois ?