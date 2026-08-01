Le club anglais de Fulham poursuit ses efforts pour attirer les talents de l'académie de jeunes du Real Madrid, en fixant son attention sur le milieu de terrain prometteur Thiago Pitarch, une démarche qui reflète la stratégie de l'entraîneur Álvaro Arbeloa visant à bâtir son équipe à partir de joueurs qu'il a supervisés à Valdebebas.

Le journal espagnol « Marca » a révélé que le club londonien travaille déjà sur la possibilité de recruter le jeune milieu de terrain, mais l'opération avance à un rythme plus lent que les précédentes en raison du fait que le joueur se remet actuellement d'une blessure au genou, sans oublier que Fulham cherche d'autres options pour renforcer son entrejeu sans précipitation.

L'intérêt de Fulham pour Pitarch intervient après avoir réussi à recruter Gonzalo García et César Palacios de l'académie madrilène dans le cadre d'une opération commune d'une valeur de 50 millions d'euros pour 70 % de leurs droits, ce qui confirme la confiance d'Arbeloa dans la capacité des diplômés de Valdebebas à rivaliser en Premier League.

Pitarch a connu une progression remarquable sous la direction d'Arbeloa durant sa période à la tête de l'équipe de jeunes du Real Madrid, ce qui lui a valu d'être promu en équipe première la saison dernière, où ses apparitions ont confirmé le grand potentiel qui a fait de lui l'un des talents les plus prometteurs du club madrilène.

Toutefois, la concurrence féroce au milieu de terrain du Real Madrid pourrait limiter ses chances de jouer régulièrement, ce qui fait du transfert à Fulham une option séduisante pour le joueur, qui verrait d'un bon œil de retrouver son ancien entraîneur avec lequel il entretient une excellente relation.

Fulham estime que la Premier League offrirait à Pitarch l'environnement idéal pour acquérir davantage d'expérience et continuer à affiner ses qualités dans l'une des compétitions footballistiques les plus relevées au monde, d'autant plus qu'il y trouverait un entraîneur qui connaît précisément ses points forts et ses points faibles.

Et bien que l'affaire en soit encore au stade de la manifestation d'intérêt, cette démarche confirme la méthode claire adoptée par Arbeloa depuis qu'il a pris ses fonctions à Craven Cottage, fondée sur l'investissement dans les jeunes talents dont il a suivi de près la progression ces dernières années au sein de l'académie du club madrilène.