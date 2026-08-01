La star espagnole Marc Cucurella, récemment transféré au Real Madrid, a été largement saluée après un geste remarquable envers un facteur.

Cucurella vit toujours dans l'euphorie du sacre en Coupe du monde, après avoir fait partie de la sélection espagnole qui a battu l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale.

Le journal « The Sun » a rapporté que le défenseur espagnol a attiré tous les regards après avoir partagé une partie de la joie de cet exploit historique avec son facteur, Gary, avec qui il entretient une bonne relation.

Gary a évoqué cet épisode sur son compte de réseaux sociaux, saluant l'humilité du joueur qui l'a laissé faire l'expérience de tenir sa médaille de champion.

Le facteur a décrit Cucurella comme « quelqu'un d'extrêmement humble » et a écrit dans une publication sur Instagram : « J'ai eu une occasion formidable de discuter avec le champion du monde Marc Cucurella pendant que je lui livrais son courrier à son domicile. »

Gary a poursuivi : « C'est quelqu'un de gentil et d'humble, et il m'a laissé tenir la médaille de vainqueur de la Coupe du monde. Je crois que je suis le premier Anglais à tenir une médaille de vainqueur de la Coupe du monde depuis 60 ans. »

Le facteur a également publié une photo de la médaille suspendue autour de son cou, ainsi qu'un « selfie » avec Cucurella.

La photo a aussi dévoilé la nouvelle coiffure du joueur espagnol, qui a abandonné ses cheveux bouclés et volumineux habituels, apparaissant cette fois avec des tresses soignées et tombantes.

Les supporters ont largement réagi au geste de Cucurella et ont salué ses valeurs et son humilité. L'un d'eux a ajouté : « Cucurella est un homme extrêmement respectable, il n'est pas arrogant malgré sa victoire, et il fait aussi beaucoup d'œuvres caritatives. » Un autre a écrit : « C'est vraiment quelqu'un de formidable. J'ai adoré cette histoire. » Tandis qu'un troisième a commenté : « Plus j'en apprends sur lui, plus je l'apprécie. »

D'autres ont reconnu qu'ils avaient désormais « du mal à le détester », après qu'il a offert une image marquante grâce à son niveau et à sa personnalité durant la Coupe du monde.

Le joueur avait récemment touché le cœur du public après avoir révélé qu'il gardait volontairement ses cheveux longs afin que son fils, atteint d'autisme, puisse le reconnaître facilement parmi les joueurs pendant les matchs.