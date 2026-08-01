L'Espagnol Aymeric Laporte, défenseur de l'Athletic Bilbao, est devenu le sujet de nombreuses spéculations, après avoir affiché un niveau remarquable lors de la Coupe du monde et formé une charnière défensive complice avec Pau Cubarsí.

Le journal AS a rapporté que Deco, le directeur sportif du Barça, s'était renseigné durant la Coupe du monde sur la situation de Laporte, et avait même assisté en personne à plus d'un match pour suivre le défenseur espagnol.

La réponse des dirigeants de Bilbao a été catégorique, puisqu'ils ont affirmé que 80 millions d'euros constituaient le prix demandé pour se séparer du défenseur, compte tenu de leur conviction totale quant à son importance, en particulier après les grands efforts déployés l'été dernier pour revenir au club qui a vu débuter sa carrière professionnelle.

Laporte avait mis fin à son engagement avec Al-Nassr, en Arabie saoudite, à l'été 2025, mais la FIFA avait dans un premier temps estimé que les démarches de son transfert n'avaient pas été menées à terme dans le délai imparti, ce qui avait entraîné un retard dans l'obtention de son certificat international de transfert.

Après un recours déposé par Bilbao et la Fédération espagnole, la décision a été annulée, permettant au défenseur de revenir au club basque, 8 ans après son départ.

Depuis sa première apparition avec la sélection espagnole, Laporte est resté un élément essentiel dès qu'il était prêt physiquement, que ce soit sous l'ancien sélectionneur Luis Enrique ou sous Luis de la Fuente.

Et malgré les critiques qui doutaient de sa légitimité à disputer la Coupe du monde, sa performance remarquable dans le tournoi a fait taire ces voix.

Des rapports de presse ont par ailleurs de nouveau associé le nom de Laporte au Real Madrid, mais ce qui est certain, c'est que le Barça est le club qui a formulé une demande officielle par l'intermédiaire de Deco. Malgré cela, la position de l'Athletic Bilbao était claire, puisqu'il n'a pas l'intention de laisser partir le joueur pour moins de 80 millions d'euros.

Le contrat de Laporte avec l'Athletic Bilbao court sur deux années supplémentaires, et il a disputé 54 matchs sous le maillot de la sélection espagnole depuis l'Euro 2021.