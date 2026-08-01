Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a refusé de commenter la possibilité de recruter l'attaquant argentin Julian Alvarez, également ciblé par Barcelone, lors de l'actuel mercato estival, tout en confirmant le maintien de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres dans l'effectif.

Lors de déclarations à la presse, Arteta a été interrogé sur son éventuel souhait d'attirer Alvarez à Arsenal, ce à quoi il a répondu : « Je ne parlerai pas d'un joueur qui n'appartient pas à notre club. Je suis très satisfait de l'effectif que nous avons. Et bien sûr, nous voulons le renforcer davantage, et nous y travaillons activement. »

À lire aussi

Mort-né : Infantino retire son projet controversé après une tempête de critiques

Officiel : Barcelone annonce un transfert offensif étincelant

Interrogé sur le maintien de Viktor Gyökeres au sein de l'équipe, l'entraîneur d'Arsenal a tranché le débat en déclarant : « Oui, Gyökeres restera. »

Le dossier Vinicius

Arteta a également évité d'aborder les informations liant Arsenal à un recrutement de Vinicius Junior, la star du Real Madrid, mais il a insisté sur le fait que le club londonien serait « très ambitieux » lors de l'actuelle période des transferts.

Après la victoire d'Arsenal (4-1) face à Gérone en match amical, Arteta a été interrogé sur d'éventuelles nouvelles recrues, au vu des informations liant le club au joueur brésilien, et a répondu : « Nous sommes très actifs, nous essayons d'améliorer et de faire progresser l'équipe. C'est évident. »

Il a ajouté : « Nous nous attendons à ce qu'il y ait des mouvements dans les prochaines semaines, naturellement, car nous voulons devenir meilleurs, comme n'importe qui d'autre. Et vous pouvez le voir clairement. Le marché des transferts et ce que font nos concurrents, et ce que nous faisons… Nous ne resterons pas les bras croisés. Et nous sommes très ambitieux dans ce que nous voulons accomplir. »

L'Espagnol a poursuivi, dans des propos rapportés par le journal britannique « Daily Mail » : « Les marges sont très étroites. Et parce que nous voulons nous améliorer, nous avons besoin d'accroître la concurrence en interne. Nous devons nous assurer d'identifier les éléments qui nous manquent dans l'équipe, afin d'obtenir des marges plus grandes. C'est de cette manière que nous devons réfléchir. »

L'Espagnol a également salué le jeune talent Max Dowman, auteur d'un but et d'une passe décisive face à Gérone, en déclarant : « C'est ce que nous voulons. Quand tu joues à Arsenal, les attentes doivent être élevées, et nous devons nous attendre à de très bonnes choses. Nous savons ce dont il est capable (Dowman). Nous voulons qu'il soit plus régulier en termes de performance et d'actions qu'il peut produire. Mais je pense qu'il a livré un très bon match aujourd'hui. »



