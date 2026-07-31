La star du Ghana braquée de sa Rolex et de son téléphone par des agresseurs lors d’un raid filmé

L’attaquant de la Royale Union Saint-Gilloise, Mohammed Fuseini, a été violemment extirpé de sa voiture et dépouillé de sa montre Rolex ainsi que de son téléphone portable par cinq agresseurs devant une boîte de nuit bruxelloise dimanche matin. Un coéquipier a filmé la violente agression, aidant la police à procéder à une arrestation tandis que l’enquête judiciaire se poursuit.