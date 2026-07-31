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First Division A, calendrier et résultats
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jeudi 6 août
vendredi 7 août
samedi 8 août
Classements
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|Pos
|Équipe
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|Anderlecht
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