Le Club Bruges est sacré champion malgré la performance éclatante de Myron van Brederode

Jeudi soir, le Club de Bruges a été sacré champion de Belgique à l’issue d’un match haletant. Les Bleu et Noir ont partagé les points (2-2) sur la pelouse du KV Malines, tandis que leur rival, l’Union Saint-Gilles, était tenu en échec par le KAA Gand (0-0). Ce précieux point a donc suffi au Club pour décrocher le vingtième titre de son histoire.

Dominateur en début de rencontre, le Club a ouvert le score dès la 17^e minute : Nicolo Tresoldi lançait Christos Tzolis, dont la frappe limpide des 20 mètres trompait Ortwin De Wolf (0-1). Les Brugeois ont ensuite multiplié les occasions par Hugo Vetlesen et Aleksandar Stankovic, mais le gardien malinois a tenu son équipe dans le match.

Peu après la pause, l’équipe locale a égalisé par l’intermédiaire de l’ancien Ajacide Myron van Brederode, dont la frappe entre les jambes de Dani van den Heuvel a surpris la défense : 1-1. La réplique brugeoise a été immédiate. Alors que Malines réclamait un penalty, Tzolis a lancé Tresoldi, lequel a remis les siens devant au score d’un tir tranquille : 1-2.

Le titre semblait alors acquis pour les Brugeois, mais un coup du sort a frappé à trois minutes du terme : Van Brederode a adressé un corner direct vers le but, Van den Heuvel a complètement manqué sa sortie et le ballon a touché le poteau avant de rentrer, 2-2.

Dans le temps additionnel, l’Union pensait prendre l’avantage à Gand, mais le but était refusé pour hors-jeu. Le score est donc resté de 0-0 à Gand et le Club de Bruges a pu fêter son titre malgré la perte de points. Le vingtième titre national était ainsi acquis.