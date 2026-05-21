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KV Mechelen v Club Brugge - Jupiler Pro League Champions Play-Off MECHELEN, BELGIUM - MAY 21 : Tresoldi Nicolo forward of Club Brugge celebrates scoring a goal during the Jupiler Pro League Champions Play-Off match between KV Mechelen and Club Brugge on May 21, 2026 in Mechelen, Belgium, 21 05 2026 Mechelen Belgium Copyright: xVincentxKalutxImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

Le Club Bruges est sacré champion malgré la performance éclatante de Myron van Brederode

KV Mechelen vs Club Bruges
KV Mechelen
Club Bruges
First Division A

Jeudi soir, le Club de Bruges a été sacré champion de Belgique à l’issue d’un match haletant. Les Bleu et Noir ont partagé les points (2-2) sur la pelouse du KV Malines, tandis que leur rival, l’Union Saint-Gilles, était tenu en échec par le KAA Gand (0-0). Ce précieux point a donc suffi au Club pour décrocher le vingtième titre de son histoire.

Dominateur en début de rencontre, le Club a ouvert le score dès la 17^e minute : Nicolo Tresoldi lançait Christos Tzolis, dont la frappe limpide des 20 mètres trompait Ortwin De Wolf (0-1). Les Brugeois ont ensuite multiplié les occasions par Hugo Vetlesen et Aleksandar Stankovic, mais le gardien malinois a tenu son équipe dans le match.

Peu après la pause, l’équipe locale a égalisé par l’intermédiaire de l’ancien Ajacide Myron van Brederode, dont la frappe entre les jambes de Dani van den Heuvel a surpris la défense : 1-1. La réplique brugeoise a été immédiate. Alors que Malines réclamait un penalty, Tzolis a lancé Tresoldi, lequel a remis les siens devant au score d’un tir tranquille : 1-2.

Le titre semblait alors acquis pour les Brugeois, mais un coup du sort a frappé à trois minutes du terme : Van Brederode a adressé un corner direct vers le but, Van den Heuvel a complètement manqué sa sortie et le ballon a touché le poteau avant de rentrer, 2-2.

Dans le temps additionnel, l’Union pensait prendre l’avantage à Gand, mais le but était refusé pour hors-jeu. Le score est donc resté de 0-0 à Gand et le Club de Bruges a pu fêter son titre malgré la perte de points. Le vingtième titre national était ainsi acquis. 

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