Le BVB envisagerait un transfert de 25 millions d’euros pour recruter le joueur, mais le club doit faire face à une concurrence acharnée

Selon ces informations, De Cat voudrait rapidement choisir son futur club. Outre le BVB, des entretiens sur ses perspectives sportives auraient déjà eu lieu avec le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen.

Le Bayern Munich a également été régulièrement cité, mais ce palier semble encore un peu trop élevé pour le milieu de terrain polyvalent, selon HLN.

Le départ du milieu de terrain, auteur d’une bonne saison à Anderlecht mais étonnamment non sélectionné pour la Coupe du monde, semblait déjà acté jeudi soir. Après la victoire 3-1 contre Saint-Trond, De Cat a couru en tongs sur la pelouse du Lotto Park et a fondu en larmes, conscient que ce match marquerait sans doute son adieu au public anderlechtois.

Selon HLN, Anderlecht s’est déjà résigné à son départ et réclame au moins 25 millions d’euros pour céder ce joueur d’exception, un montant élevé au vu de son contrat courant jusqu’en 2027.