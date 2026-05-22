Selon le journal belgeHet Laatste Nieuws, Nathan De Cat, 17 ans, quitterait le RSC Anderlecht cet été. Le jeune attaquant aurait récemment visité plusieurs clubs de Bundesliga, dont le Borussia Dortmund.
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Le BVB envisagerait un transfert de 25 millions d’euros pour recruter le joueur, mais le club doit faire face à une concurrence acharnée
Selon ces informations, De Cat voudrait rapidement choisir son futur club. Outre le BVB, des entretiens sur ses perspectives sportives auraient déjà eu lieu avec le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen.
Le Bayern Munich a également été régulièrement cité, mais ce palier semble encore un peu trop élevé pour le milieu de terrain polyvalent, selon HLN.
Le départ du milieu de terrain, auteur d’une bonne saison à Anderlecht mais étonnamment non sélectionné pour la Coupe du monde, semblait déjà acté jeudi soir. Après la victoire 3-1 contre Saint-Trond, De Cat a couru en tongs sur la pelouse du Lotto Park et a fondu en larmes, conscient que ce match marquerait sans doute son adieu au public anderlechtois.
Selon HLN, Anderlecht s’est déjà résigné à son départ et réclame au moins 25 millions d’euros pour céder ce joueur d’exception, un montant élevé au vu de son contrat courant jusqu’en 2027.
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Le BVB cherche un nouveau milieu défensif : Eichhorn a la cote au FC Bayern
De Cat n’avait rejoint l’équipe première d’Anderlecht qu’à l’occasion des barrages du championnat de l’année dernière, mais il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dès le début de la saison. Au terme de l’exercice qui s’achève ce week-end, il totalise 45 matches officiels, trois buts et cinq passes décisives.
Il est de notoriété publique que le BVB cherche un milieu défensif. Jusqu’ici, la priorité des Borussen se nommait Kennet Eichhorn, 16 ans, actuellement au Hertha BSC. Le directeur sportif Ole Book et l’entraîneur Niko Kovac auraient même déjà entamé des pourparlers avec le jeune joueur.
Contrairement à De Cat, le Hertha BSC serait prêt à le laisser partir dès cet été grâce à une clause libératoire estimée entre dix et douze millions d’euros. Toutefois, le BVB pourrait désormais activer plus sérieusement d’autres pistes, notamment en raison de l’intérêt persistant du FC Bayern pour Eichhorn.
Le directeur sportif munichois Max Eberl a confirmé vendredi l’intérêt du Bayern pour Eichhorn. « Si on observe Kenny Eichhorn et que le Bayern ne s’y intéresse pas, alors on ne fait pas notre travail. Il faut maintenant voir si ça match et quelles sont les attentes du joueur et de son entourage. Que cela se concrétise ou non, c’est une autre histoire », a-t-il déclaré à Bild.
Kennet Eichhorn et Nathan De Cat, candidats au BVB : performances et statistiques
Joueurs Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Temps de jeu Nathan De Cat 45 3 5 10 365 Kennet Eichhorn 20 2 - 7 1 358