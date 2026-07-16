Deux ans et demi plus tard, ce talent d’origine grecque a fait son retour. Une situation liée à Kindermans, qui s’était alors nettement éloigné de son club de longue date avant de démissionner fin janvier 2024. Anecdote : depuis deux semaines, il a réintégré Anderlecht comme directeur technique du centre de formation.

Peu avant le départ de Kindermans du club bruxellois, un événement historique s’est produit. Le 1er septembre 2023, Karetsas est entré dans l’histoire du football belge. Le milieu offensif a inscrit son premier but pour le Jong Genk en D2 – de son pied droit, pourtant moins fort – et est devenu le plus jeune buteur du football professionnel belge. L’adversaire : le RSC Anderlecht.

Dès son premier match, ce jeune homme alors âgé de 15 ans, qui a grandi à seulement 200 mètres du stade du KRC, avait déjà délivré une passe décisive. Il s’agissait là de deux records en Belgique : jamais un joueur n’avait été aussi jeune. Au sein de la deuxième équipe de Genk, Karetsas a d’emblée été titularisé lors des neuf premiers matchs de championnat à cet âge. « J’espérais pouvoir jouer de temps en temps avec le Jong Genk à partir de mes 16 ans. Mais je ne m’attendais pas à pouvoir débuter dès maintenant », avait-il alors déclaré au journal Het Belang van Limburg.