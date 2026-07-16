On ignore encore ce que Jean Kindermans pensait à l’époque. Âgé aujourd’hui de 61 ans, il a travaillé pendant près de 19 ans comme coordinateur du vivier du RSC Anderlecht, le club le plus titré de Belgique. C’est lui qui, à l’été 2020, a recruté Konstantinos Karetsas, actuellement courtisé par le BVB, dans le centre de formation du KRC Genk.
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Il veut absolument rejoindre le BVB ! Le « génie du football » qui a surpassé Lamine Yamal et brisé le cœur de toute une nation
Deux ans et demi plus tard, ce talent d’origine grecque a fait son retour. Une situation liée à Kindermans, qui s’était alors nettement éloigné de son club de longue date avant de démissionner fin janvier 2024. Anecdote : depuis deux semaines, il a réintégré Anderlecht comme directeur technique du centre de formation.
Peu avant le départ de Kindermans du club bruxellois, un événement historique s’est produit. Le 1er septembre 2023, Karetsas est entré dans l’histoire du football belge. Le milieu offensif a inscrit son premier but pour le Jong Genk en D2 – de son pied droit, pourtant moins fort – et est devenu le plus jeune buteur du football professionnel belge. L’adversaire : le RSC Anderlecht.
Dès son premier match, ce jeune homme alors âgé de 15 ans, qui a grandi à seulement 200 mètres du stade du KRC, avait déjà délivré une passe décisive. Il s’agissait là de deux records en Belgique : jamais un joueur n’avait été aussi jeune. Au sein de la deuxième équipe de Genk, Karetsas a d’emblée été titularisé lors des neuf premiers matchs de championnat à cet âge. « J’espérais pouvoir jouer de temps en temps avec le Jong Genk à partir de mes 16 ans. Mais je ne m’attendais pas à pouvoir débuter dès maintenant », avait-il alors déclaré au journal Het Belang van Limburg.
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Konstantinos Karetsas : des clubs de renom ont proposé des sommes astronomiques pour s'attacher les services de ce « génie du football ».
Le fait que Karetsas ait fait ses débuts professionnels au sein du club de sa ville natale a provoqué une vive polémique à Anderlecht. Plusieurs entraîneurs des équipes de jeunes l’y avaient déjà qualifié de « génie du football ». À douze ou treize ans, Karetsas était déjà considéré comme l’un des plus grands talents de Belgique.
Anderlecht dispose depuis des années du meilleur centre de formation du pays, en grande partie grâce à Kindermans, qui a révélé des joueurs tels que Romelu Lukaku, Youri Tielemans ou Jeremy Doku. À l’époque de Karetsas cependant, le club traversait une longue période d’instabilité à la direction. Le club a changé de propriétaire à deux reprises, pris des décisions de personnel contestables et s’est enlisé dans une crise durable, notamment financière.
Les parents de Karetsas craignaient que cette instabilité n’affecte négativement le jeune joueur, et la rumeur s’est rapidement répandue dans le milieu. L’OSC Lille a été le premier club à se manifester, avec l’ambition de faire de lui le nouveau Eden Hazard. L’élite belge s’est également manifestée, tandis que Manchester City, Chelsea, la Juventus, l’AC Milan, Eindhoven et même le BVB ont soumis les premières offres. Des sommes exorbitantes pour un joueur de 14 ans étaient en jeu.
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Karetsas fait le choix judicieux de s'engager avec Genk
La famille Karetsas a toujours refusé. Seul l'Ajax d'Amsterdam s'est déplacé pour évaluer la situation. Verdict : aucun club ne répondait aussi bien aux critères que l'ancien club de Karetsas, Genk, également intéressé.
« Anderlecht s’est bien occupé de moi et m’a également donné la conviction nécessaire pour continuer là-bas. Mais le projet présenté par Genk me correspond mieux », a-t-il déclaré. « Le club donne leur chance aux jeunes et est réputé pour faire monter de nombreux jeunes en équipe première. » C’est le cas, par exemple, des stars mondiales Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois.
Trois ans et demi plus tard, le bilan est sans appel : Karetsas a eu raison de suivre son instinct. Il a signé son premier contrat professionnel à 15 ans et a depuis connu une progression tout simplement fulgurante.
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Karetsas au KRC Genk : 40 participations à des buts en 112 matchs
« Malgré son jeune âge, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs », déclare Daan Slingers, rédacteur en chef du grand portail belge consacré au football VoetbalPrimeur.be, à SPOX. « Karetsas est techniquement exceptionnel. Il pivote rapidement, excelle dans le dribble et possède un sens du jeu exceptionnel qui lui permet de délivrer des passes décisives. Sa vision de jeu est extraordinaire et il comprend le football à un très haut niveau. Il fait circuler le ballon avec précision et cherche constamment à créer des liens avec ses coéquipiers. »
Karetsas compte déjà 112 matchs chez les professionnels, dont 92 avec l’équipe première. Il y a fait ses débuts début mai 2024 et s’y est imposé comme titulaire dès l’âge de 16 ans. Son bilan est éloquent : 40 participations à des buts (12 réalisations, 28 passes décisives).
En octobre 2025, Karetsas surprend non seulement Genk, mais l’ensemble du football belge : après 20 sélections chez les Diables Rouges (des U15 aux U21), il choisit de représenter la Grèce. Un revers amer pour la fédération belge, qui le voyait comme le successeur à long terme de Kevin De Bruyne. « C’est l’un des plus grands talents échappés au pays ces dernières années », assure Slingers avec certitude.
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Ligue des Nations : Konstantinos Karetsas a dépassé Lamine Yamal
Karetsas l'avait déjà démontré lors de son deuxième match international avec la Grèce. En mars 2025, lors des barrages de la Ligue des Nations, il a inscrit le but du 2-0 lors de la victoire 3-0 contre l'Écosse à Hampden Park. À 17 ans et 124 jours, il a non seulement dépassé Lamine Yamal en tant que plus jeune buteur de la compétition, mais il a également battu le record historique de l'équipe nationale grecque.
En novembre dernier, Genk a prolongé son contrat jusqu’en 2029, une situation qui lui confère une position de négociation confortable face à l’intérêt marqué du Borussia Dortmund. Selon SPOX, le club belge ne discute actuellement qu’avec le BVB, Karetsas, nominé pour le Golden Boy Award, souhaitant absolument rejoindre le Borussia. Aucune des deux parties n’a intérêt à ce que les négociations s’éternisent, mais Genk peut d’ores et déjà oublier les 35 millions d’euros initialement réclamés.
Si le transfert se concrétise, le vice-champion d’Allemagne s’adjugera un joueur extrêmement offensif, capable de dicter le rythme dans le dernier tiers et de délivrer des passes décisives. Âgé de 18 ans, il possède une grande qualité technique, une intelligence de jeu hors du commun, ainsi qu’une polyvalence, une créativité et une imprévisibilité qui font sa marque de fabrique.
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Konstantinos Karetsas : ses points forts et ses points faibles
À Genk, il évoluait principalement au poste de numéro 10 dans des schémas en 4-3-3 et 4-2-3-1 ; en fin de saison dernière, il a également été aligné comme ailier droit. Lorsqu’il joue à ce poste, Karetsas aime se recentrer sur son pied gauche, plus fort, et chercher la finition. Il dispose d’un excellent tir à effet, même si cela ne lui a valu que trois buts en 49 matchs officiels ces derniers temps.
Devant le but, l’attaquant de 1,73 m doit encore gagner en efficacité et en timing dans ses appels. Il lui reste aussi à tenir le rythme sur l’ensemble des 90 minutes et à renforcer sa présence physique, notamment dans les duels aériens.
Un spécialiste du football belge estime que Karetsas « restera avant tout un passeur décisif ».
« À mon avis, Karetsas restera avant tout un passeur décisif et deviendra moins un buteur. Donner des passes décisives est sans aucun doute son plus grand atout », déclare Slingers, spécialiste du football belge. « Il dispose néanmoins des qualités techniques nécessaires pour devenir un joueur plus dangereux devant le but. »
Un entretien révélateur a confirmé que le joueur, qui déclare s’inspirer de Neymar et Ronaldinho sur YouTube, prend autant de plaisir à régaler le public par ses prouesses techniques qu’à faire la différence sur le terrain.
Après sa passe décisive lors du derby contre le VV Saint-Trond, on lui a demandé ce qui lui avait procuré le plus de plaisir : la passe ou le petit pont réalisé juste avant. Karetsas, que tout le monde appelle « Kos », a immédiatement répondu : « Le petit pont. » Avant de se rappeler, une seconde plus tard, sa formation aux relations avec les médias et de se corriger : « Euh, désolé, la passe décisive ! »
Konstantinos Karetsas : les statistiques de sa carrière
Période Équipe Matchs officiels Buts Passes décisives 2023-2024 Jong Genk 20 6 5 depuis 2024 KRC Genk 92 6 23
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