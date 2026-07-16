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Arsenal a finalisé un accord avec le Club Bruges pour le transfert de Christos Tzolis, d’un montant de 34 millions de livres sterling, alors que Mikel Arteta renforce son attaque
Les Gunners cherchent un remplaçant pour Trossard
Selon The Athletic, Arsenal aurait trouvé un accord avec le Club de Bruges pour le transfert de l’ailier Tzolis, contre une indemnité de 34 millions de livres sterling. Le club londonien est en train de finaliser l’arrivée de ce joueur de 24 ans, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer son attaque.
Cette opération intervient peu après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas, conclu pour 17 millions de livres sterling en début de semaine. À noter que l’arrivée de Tzolis est traitée comme une démarche indépendante, sans lien avec l’intérêt supposé des Gunners pour Morgan Rogers (Aston Villa) ou d’autres cibles, l’ailier grec correspondant précisément au profil tactique recherché par le staff d’Arteta.
- (C)Getty Images
Après le refus de la Juventus, un pivot stratégique s’impose
À la recherche de renforts offensifs cet été, Arsenal a étudié plusieurs cibles de premier plan en Europe. Avant de se tourner vers Tzolis, les Gunners avaient coché le nom de la pépite de la Juventus, Kenan Yildiz. Mais le club italien ayant rapidement fermé la porte à tout départ de l’international turc, les Londoniens ont vite changé de piste.
Le 12 juin, The Athletic révélait que le club londonien étudiait activement le transfert de Tzolis, des sources évoquant alors un accord autour de 40 millions d’euros. Si Crystal Palace avait déjà tenté de recruter l’ailier l’été précédent, se heurtant au refus catégorique de Bruges, les Gunners ont cette fois mené à bien les négociations et conclu l’affaire durant ce mercato.
Un retour au football anglais
En signant à Arsenal, Tzolis effectue son retour en Angleterre, trois ans après son arrivée à Norwich City. Lors de son passage à Carrow Road, l’ailier a disputé 30 matches toutes compétitions confondues, dont 14 en Premier League. Son séjour dans le Norfolk a surtout été marqué par sa progression personnelle plutôt que par une présence régulière en équipe première, ce qui l’a conduit à être prêté à plusieurs reprises.
Avant son transfert définitif à Bruges en 2024, l’attaquant a été prêté au Twente aux Pays-Bas puis au Fortuna Düsseldorf en Allemagne. C’est toutefois en Belgique qu’il a véritablement libéré son potentiel, faisant preuve d’une nouvelle maturité et prouvant qu’il avait pleinement surmonté les difficultés d’adaptation qui avaient entravé ses premières années dans l’environnement physique du football anglais.
- AFP
Des statistiques impressionnantes en Belgique
Au cours d’une saison 2022-2023 éclatante sous les couleurs de Bruges, Tzolis a inscrit 22 buts et délivré 29 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues, contribuant ainsi au 20e titre de champion de Belgique du club. Ses performances, aussi bien en tant que finisseur opportuniste que comme meneur de jeu créatif, ont fait de lui l’un des talents les plus convoités du football belge, même s’il venait de s’engager jusqu’en 2029 avec les Blaugrana.
Ses performances en sélection sont tout aussi brillantes : il constitue une menace constante sur les ailes pour la Grèce, avec neuf buts en 34 sélections, preuve de sa valeur sur la scène internationale. Arteta attend désormais de voir ce sens du but se transposer en Premier League, alors qu’Arsenal vise à défendre avec succès son titre de champion.
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