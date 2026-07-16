Arsenal a finalisé un accord avec le Club Bruges pour le transfert de Christos Tzolis, d’un montant de 34 millions de livres sterling, alors que Mikel Arteta renforce son attaque

Selon The Athletic, Arsenal aurait trouvé un accord avec le Club de Bruges pour le transfert de l’ailier Tzolis, contre une indemnité de 34 millions de livres sterling. Le club londonien est en train de finaliser l’arrivée de ce joueur de 24 ans, alors que Mikel Arteta cherche à renforcer son attaque.

Cette opération intervient peu après le départ de Leandro Trossard vers Besiktas, conclu pour 17 millions de livres sterling en début de semaine. À noter que l’arrivée de Tzolis est traitée comme une démarche indépendante, sans lien avec l’intérêt supposé des Gunners pour Morgan Rogers (Aston Villa) ou d’autres cibles, l’ailier grec correspondant précisément au profil tactique recherché par le staff d’Arteta.











