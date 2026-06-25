La situation est pour le moins inhabituelle au RSC Anderlecht. Le club le plus titré de Belgique a entamé lundi sa préparation pour la nouvelle saison sans entraîneur… ou, plus précisément, sous la conduite de Jérémy Taravel.
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Va-t-il rejoindre le FC Bayern ou le BVB ? Un jeune prodige de 17 ans fait rêver les plus grands clubs européens
La saison passée, ce technicien français de 39 ans a dirigé l’équipe en tant qu’entraîneur principal durant 18 rencontres. Il avait auparavant occupé le poste d’adjoint, qu’il retrouvera prochainement. D’ici là, Anderlecht doit lui trouver un successeur, et le processus de recrutement s’étire en longueur.
Le club prestigieux vient de vivre une saison décevante : ses espoirs de disputer la phase de groupes d’une compétition européenne se sont rapidement évanouis. Au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa, il a été éliminé aux tirs au but par Häcken, puis a buté sur l’AEK Athènes lors des barrages de la Ligue des conférences. En championnat, il a finalement pris la quatrième place, synonyme de retour au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa. Le 23 juillet, il retrouvera Hammarby, finaliste de la Coupe de Suède et vice-champion.
Finaliste de la Coupe, le club a également cédé aux tirs au but face au champion, l’Union Saint-Gilloise, après prolongation. Anderlecht attend donc un titre depuis 2017, année de son dernier sacre en championnat, tandis que son dernier succès en Coupe remonte à 2008.
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Nathan de Cat connaît une progression fulgurante.
À l’époque, Nathan de Cat n’était pas encore né. Pourtant, ce milieu de terrain central de 17 ans a déjà disputé deux finales de Coupe. La saison passée, lors de la défaite 1-2 contre le Club de Bruges, il était resté sur le banc durant les 90 minutes. À peine douze mois plus tard, tout Anderlecht s’inquiétait de savoir s’il pourrait être aligné après une déchirure ligamentaire subie mi-avril.
Il a finalement été aligné, sans que cela n’infléchisse le résultat final, mais son impact a permis de retarder la décision adverse. Son progression au fil de la saison dernière est tout simplement impressionnante.
À 10 ans, il avait quitté le centre de formation du KV Malines pour Anderlecht, et peu après ses 16 ans il découvrait déjà le monde des seniors. Sa maturité précoce évoque celle de Kennet Eichhorn, fraîchement parti au Bayer Leverkusen, bien qu’il soit plus jeune d’un an.
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Nathan de Cat et Kennet Eichhorn présentent des profils similaires.
Pourtant, ces deux talents présentent de nombreuses similitudes. Ils occupent des postes proches sur le terrain et, comme Eichhorn, de Cat attire l’intérêt de l’ensemble de l’élite européenne.
Son départ avant la clôture du mercato semble acquis. Sous contrat avec Anderlecht jusqu’en 2027, le club bruxellois entend le céder à bon prix pour se renforcer. Le record actuel, fixé à 26 millions d’euros avec Jeremy Doku, sert de référence pour un montant espéré équivalent.
Ce qui frappe chez de Cat, tout comme chez Eichhorn, c’est sa capacité à être le moteur de son équipe au cœur du jeu. Il fait déjà preuve d’un calme et d’une maîtrise du ballon que certains professionnels n’atteignent jamais. Duel après duel, il ne recule devant personne et affiche une personnalité déjà très affirmée sur le terrain.
Avec ses 1,92 m, il impose également sa stature et sa puissance physique. À la fois « holding six » et « box-to-box », il peut alterner ces deux profils avec aisance, voire se projeter en milieu offensif sans jamais décevoir.
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Nathan de Cat pourrait-il prochainement évoluer en Bundesliga ?
De Cat se décrit comme « un joueur calme, doté d’une bonne vision du jeu, agressif dans les duels et qui donne tout sur le terrain ». Il ne manque pas de confiance en lui. « Je ne suis jamais nerveux avant un match, car je connais mes capacités », a-t-il déclaré.
Conscient de l’intérêt qu’il suscite, il aurait déjà prospecté plusieurs destinations étrangères, accompagné de ses parents et de son conseiller, à la recherche du projet le plus adapté. Anderlecht espère toutefois le conserver encore une saison sous forme de prêt après son départ définitif.
En Bundesliga, le FC Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart et Leipzig seraient sur les rangs pour le recruter. Manchester United, le Real Madrid, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton, l’AC Milan et le Sporting ont également déjà été associés à de Cat.
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En mars, Nathan de Cat a fait ses débuts avec l'équipe nationale belge.
Non sélectionné pour la Coupe du monde malgré ses débuts en mars – il est alors le huitième plus jeune joueur de l’histoire des Diables Rouges – de Cat affiche un certain regret. « Je pense que je pourrais apporter quelque chose », avait-il déclaré au journal Het Nieuwsblad. « J’ai un profil particulier. Je peux jouer le rôle de meneur de jeu, mais j’ai aussi une bonne puissance de frappe. »
La concurrence au milieu de terrain belge est toutefois féroce et le sélectionneur Rudi Garcia a préféré s’appuyer sur le noyau dur qui avait brillamment mené les qualifications. Un choix dont l’efficacité reste à prouver : contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0), les Diables Rouges ont concédé deux matchs nuls décevants.
Mais la coupure de plusieurs semaines, clôturée lundi sous la houlette de l’ancien-nouvel entraîneur Taravel, a sans doute profité au jeune talent. La saison passée, il a disputé 46 matchs officiels (3 buts, 5 passes décisives), dont 42 comme titulaire et 25 durant plus de 80 minutes. Un parcours impressionnant pour un joueur de 17 ans.
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Des larmes ont coulé après la dernière rencontre à domicile, et Romelu Lukaku encourage son coéquipier à rester.
Son départ d’Anderlecht semble désormais acquis depuis la dernière rencontre à domicile de la saison passée. À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin du match que de Cat, premier joueur du club depuis 2019 à remporter le titre de « Jeune talent de l’année » au Gala du Soulier d’Or, arpentait déjà la pelouse du Lotto Park en tongs. Téléphone en main, il échangeait en visioconférence avec sa compagne Sarah Duranville, la jeune sœur de Julien, ex-joueur du Borussia Dortmund. Des larmes ont alors coulé, avant que sa mère Annelies ne vienne le réconforter dans ses bras.
« En toute honnêteté, je conseillerais à De Cat de rester encore un an à Anderlecht », lui a récemment recommandé Romelu Lukaku, l’imposant attaquant belge. « Commence par dominer le championnat belge. Je sais ce que c’est que de rejoindre Chelsea à 18 ans. Ils paient cher, mais ensuite tu arrives dans ce vestiaire et tu dois t’asseoir dans un coin. Ou bien jouer avec les jeunes. »
Il devrait donc passer par une étape intermédiaire plutôt que de rejoindre directement un cador européen. Le BVB, qui s’était rapidement retiré de la course à Eichhorn mais cherche toujours un profil similaire, pourrait représenter une solution idéale aux côtés de Felix Nmecha et Jobe Bellingham.
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Nathan de Cat constate : « On est surpris par la rapidité avec laquelle tout se déroule. »
Mais Hoffenheim, très intéressé et prêt à en faire un transfert record, offre un environnement serein et la perspective de l’Europa League. Au VfB, il était envisagé comme successeur potentiel d’Angelo Stiller en cas de départ de ce dernier.
« C’est parfois étrange de voir à quelle vitesse tout va », reconnaissait déjà de Cat il y a quelques semaines. « J’essaie de ne pas trop y penser. » Mais cette fois, il va devoir se décider rapidement, car plusieurs clubs le courtisent. Pour l’instant, le RSC n’a pas réussi à le convaincre de prolonger son contrat.
« On ne sait qu’après coup si c’était la bonne décision », a-t-il déclaré, conscient de l’importance de ce choix. Son rêve, comme il l’a déjà exprimé, est de porter un jour le maillot du FC Barcelone. Pour l’instant, les Catalans ne semblent toutefois pas s’intéresser à lui. Mais cela pourrait encore changer.
Nathan de Cat : ses statistiques au RSC Anderlecht
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 53 4 5 11