Va-t-il rejoindre le FC Bayern ou le BVB ? Un jeune prodige de 17 ans fait rêver les plus grands clubs européens

La saison passée, ce technicien français de 39 ans a dirigé l’équipe en tant qu’entraîneur principal durant 18 rencontres. Il avait auparavant occupé le poste d’adjoint, qu’il retrouvera prochainement. D’ici là, Anderlecht doit lui trouver un successeur, et le processus de recrutement s’étire en longueur.

Le club prestigieux vient de vivre une saison décevante : ses espoirs de disputer la phase de groupes d’une compétition européenne se sont rapidement évanouis. Au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa, il a été éliminé aux tirs au but par Häcken, puis a buté sur l’AEK Athènes lors des barrages de la Ligue des conférences. En championnat, il a finalement pris la quatrième place, synonyme de retour au deuxième tour des qualifications de la Ligue Europa. Le 23 juillet, il retrouvera Hammarby, finaliste de la Coupe de Suède et vice-champion.

Finaliste de la Coupe, le club a également cédé aux tirs au but face au champion, l’Union Saint-Gilloise, après prolongation. Anderlecht attend donc un titre depuis 2017, année de son dernier sacre en championnat, tandis que son dernier succès en Coupe remonte à 2008.