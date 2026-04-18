Les stars de l'Atlético échouent aux tirs au but : la Real Sociedad remporte la coupe

La Real Sociedad a remporté la Copa del Rey après une finale haletante contre l'Atlético de Madrid. Les Basques ont décroché le trophée aux tirs au but (3-4), après un score de 2-2 à l'issue des 120 minutes disputées à l'Estadio La Cartuja. Il s'agit pour la Sociedad de son quatrième titre de Coupe d'Espagne dans l'histoire du club.

Pour Antoine Griezmann, ce match revêtait une importance particulière : la star de l’Atlético, vainqueur de l’épreuve en 2021 sous les couleurs du FC Barcelone, s’apprête à quitter l’Espagne et disputait sa dernière finale de Copa del Rey. La rencontre a démarré de manière spectaculaire avec un but d’ouverture inscrit très tôt dans la partie. Après seulement quatorze secondes, Ander Barrenetxea ouvrait le score d’une tête, profitant d’une maladresse de Giuliano Simeone sur un long ballon. Dos au mur, l’Atlético se ruait immédiatement vers l’avant et cherchait à réagir par l’intermédiaire d’Ademola Lookman.

Les Colchoneros ont toutefois rapidement réagi : Ademola Lookman, auteur d’un appel précis dans la surface, a conclu l’action d’une frappe placée dans le coin opposé (1-1, 18^e). La rencontre est ensuite restée ouverte, avec des occasions partagées et une légère domination basque.

Juste avant la mi-temps, la Real Sociedad a de nouveau frappé : après une sortie tardive du gardien Juan Musso sur Guedes, l’arbitre Javier Alberola Rojas a désigné le point de penalty, et Mikel Oyarzabal a transformé la sentence pour porter le score à 1-2.

En seconde période, l’Atlético a dominé la possession sans toutefois se montrer suffisamment inventif. Les tentatives de Griezmann, Lookman et Julián Álvarez ont été dangereuses, mais le gardien Unai Marrero a maintenu son équipe à flot. La Real Sociedad a continué à guetter les contres et s’est également créée des occasions.

La tension est montée d’un cran dans les dernières minutes, l’Atlético jetant toutes ses forces dans la bataille pour égaliser. À la 83e minute, la récompense est arrivée : après un relais entre Marcos Llorente et Thiago Almada, Álvarez a conclu l’action d’une frappe splendide, fixant le score final à 2-2.

En prolongation, la Real Sociedad semblait d’abord dominer. Musso a dû s’employer à plusieurs reprises, notamment sur des tentatives de Luka Sučić et d’Orri Óskarsson. L’Atlético a répondu par une frappe puissante de Julián Álvarez qui a heurté la barre transversale.

Le score restant nul, la rencontre s’est conclue par une séance de tirs au but. Celle-ci a commencé de manière dramatique pour l’Atlético, avec des tentatives manquées d’Alexander Sørloth et de Julián Álvarez. La Real Sociedad a certes raté son deuxième penalty, tiré par Orri Óskarsson, mais a transformé les quatre autres, remportant ainsi la séance 3-4. Le tir décisif a été envoyé dans la lucarne par Pablo Marín.