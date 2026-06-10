« Il n'y a même pas débat ! » Jude Bellingham est le « meilleur joueur » de l'Angleterre et « doit être titulaire » lors de la Coupe du monde 2026, insiste Micah Richards

L’entraîneur a déjà montré qu’il n’hésitait pas à bousculer les égos en imposant, comme on le sait, un haut niveau de discipline et le respect scrupuleux des consignes tactiques. S’il a salué la « détermination et la combativité » de Bellingham, l’ancien coach de Chelsea a aussi rappelé qu’aucun joueur ne primait sur le collectif.

S’appuyant sur cette mentalité collective, Tuchel a confirmé que même la star du Real Madrid devra se battre pour sa place : « Il est titulaire, il sait qu’il est titulaire, mais nous avons 14 ou 15 joueurs capables de commencer. Les rôles peuvent changer, mais pour l’instant, je considère que nous avons 14 ou 15 vrais titulaires et Jude en fait partie. »

Alors que l’Angleterre peaufine sa préparation avant d’affronter le Costa Rica, la concurrence pour une place de titulaire demeure donc très ouverte. Rogers, lui, est convaincu que les deux milieux peuvent coexister au sein du même onze, affirmant : « Je suis persuadé que nous pouvons jouer ensemble. J'ai toujours voulu jouer avec lui, et ça n'a pas changé. » La grande inconnue de l'été demeure : Tuchel validera-t-il ce duo et trouvera-t-il la formule idéale pour les intégrer à son groupe en vue de la Coupe du monde ?