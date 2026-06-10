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« Il n'y a même pas débat ! » Jude Bellingham est le « meilleur joueur » de l'Angleterre et « doit être titulaire » lors de la Coupe du monde 2026, insiste Micah Richards
Richards réclame un traitement de « superstar » pour Bellingham
À l’approche de la Coupe du monde 2026, le débat fait rage sur la meilleure animation offensive de l’Angleterre. Invité de l’émission « The Rest Is Football » sur Netflix, l’ancien défenseur de Manchester City, Richards, a tranché net : quel que soit le casse-tête tactique du staff, Jude Bellingham doit être intouchable.
« Dans les grands moments, Jude Bellingham – fraîchement vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid – a déjà répondu présent pour l’Angleterre quand le pays en avait le plus besoin », a rappelé Richards. « Il possède la personnalité requise pour briller dans les grands rendez-vous… Nous avons une véritable superstar… la discussion ne devrait même pas exister. C’est notre meilleur joueur. Il doit être titulaire. » Un avis partagé par Gary Lineker, pour qui toute équipe ambitieuse se doit de s’appuyer sur un joueur capable de « faire la différence à lui seul ».
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Le Défi Rogers
Si les observateurs encensent Bellingham, la hiérarchie sur le terrain d’entraînement est plus nuancée. Depuis l’arrivée de Tuchel en janvier 2025, la pépite d’Aston Villa Morgan Rogers s’est imposée comme un prétendant crédible au poste de numéro 10. Alan Shearer, meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, a reconnu ce changement de dynamique, soulignant que Rogers a joué un « rôle énorme » dans les récents succès de l’Angleterre et suggérant que l’entraîneur a raison de miser sur le joueur d’Aston Villa, en pleine forme. Rogers a disputé presque tous les matchs sous les ordres du tacticien allemand, et cette concurrence interne crée un dilemme fascinant pour Tuchel, qui doit choisir entre l’icône mondiale confirmée et l’étoile montante de la Premier League.
Rogers prend la défense du « golden boy » de l'Angleterre
Bien qu’il soit pressenti pour prendre la place de Bellingham, Rogers manifeste une profonde admiration pour son coéquipier en équipe nationale. L’attaquant d’Aston Villa prend la défense du milieu de terrain face aux critiques sur son comportement sur le terrain et déclare : « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde… Parfois, les gens mal interprètent sa manière d’être.
Il a la plus grande soif de victoire que j’aie jamais vue. Il n’en serait pas là, à porter le maillot du Real Madrid et à disputer les plus grandes affiches, sans ce mental et cette personnalité. C’est étrange : c’est notre joyau, celui que nous devrions chérir et présenter au monde en disant : « Voilà notre joueur. » »
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Le casse-tête de Tuchel pour composer son équipe
L’entraîneur a déjà montré qu’il n’hésitait pas à bousculer les égos en imposant, comme on le sait, un haut niveau de discipline et le respect scrupuleux des consignes tactiques. S’il a salué la « détermination et la combativité » de Bellingham, l’ancien coach de Chelsea a aussi rappelé qu’aucun joueur ne primait sur le collectif.
S’appuyant sur cette mentalité collective, Tuchel a confirmé que même la star du Real Madrid devra se battre pour sa place : « Il est titulaire, il sait qu’il est titulaire, mais nous avons 14 ou 15 joueurs capables de commencer. Les rôles peuvent changer, mais pour l’instant, je considère que nous avons 14 ou 15 vrais titulaires et Jude en fait partie. »
Alors que l’Angleterre peaufine sa préparation avant d’affronter le Costa Rica, la concurrence pour une place de titulaire demeure donc très ouverte. Rogers, lui, est convaincu que les deux milieux peuvent coexister au sein du même onze, affirmant : « Je suis persuadé que nous pouvons jouer ensemble. J'ai toujours voulu jouer avec lui, et ça n'a pas changé. » La grande inconnue de l'été demeure : Tuchel validera-t-il ce duo et trouvera-t-il la formule idéale pour les intégrer à son groupe en vue de la Coupe du monde ?